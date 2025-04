Lizy Tagliani desmintió a Marcelo Polino y el domingo estará en Telefe

No soy abusadora de menores y no soy ladrona No soy abusadora de menores y no soy ladrona

"No voy a hablar de la adopción. No voy a hablar de mi nene, lo voy a preservar", concluyó la ex estilista y aseguró que continuará con su trabajo al frente de La Peña de Morfi mientras avanza en las instancias judiciales contra sus denunciantes.

Flor de la V habló de "transfobia" tras la denuncia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani

En la tarde del miércoles (16/04) Flor de la V se tomó un momento en Los Profesionales de Siempre, ciclo que conduce por medio de la pantalla de El Nueve, para hacer un fuerte descargo al referirse a los dichos de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani.

Mirando a cámara seriamente habló de "transfobia". "Se nos cuestionan cosas que a nadie se las cuestionan", expresó la conductora del programa de espectáculos.

"Esa es la transfobia. Eso es lo que hay detrás. Estamos ocupando lugares que supuestamente no nos merecemos. Pero nosotras este lugar porque la gente nos puso acá. No porque nosotras quisimos y eso es lo que también no gusta", siguió emocionada.

Y finalizó desafiante: "Podrán decir muchas cosas pero yo no me tuve que agachar con nadie y lo puedo decir así a cámara. Nunca me tuve que bajar la bombacha para pedir un trabajo. No sé si muchas personas puede decir lo mismo".

