La salud de Jorge Lanata volvió a encender alarmas: "Ninguna evolución positiva"

"Están esperando un milagro que no llega y todo empeora porque ya son más de seis meses, desde el 14 de junio, de terapia intensiva, de conexión, desconexión, intuba. Es un desgaste para el cuerpo tremendo", concluyó.

"Lo hice por Jorge y por la familia"

"Soy agradecido con Jorge"

"Tengo el permiso de Elba y de las hijas"



Por otro lado Gabriel Levinas, amigo y colega del periodista, dialogó con Infobae y el ciclo DDM de América TV y reveló que pasó la Nochebuena junto a Lanata hasta después del brindis.

El escritor comentó que le retuvieron una botella de champagne que había llevado para los médicos y enfermeros. Lanata, por su parte, permaneció sedado, ya que durante el día le practicaron dos procedimientos menores, y sentía alguna molestia. "Pero por el resto estaba con los parámetros normales, sin fiebre", subrayó Levinas.

Durante el resto del día de ayer, Lanata recibió la visita de sus hijas por la tarde y de su esposa, Elba Marcovecchio, que estuvo en horas de la mañana y hasta pasado el mediodía. Allí se encontró con la Dra. Susana Bauque, jefa del servicio de Terapia Intensiva del Hospital Italiano. La abogada regresó hoy, 25 de diciembre en horas del mediodía junto a su esposo.

Arde Radio Mitre por el ciclo de Jorge Lanata: Ahora, renunció Jésica Bossi

En la jornada del jueves (19/12) desde el ciclo Intrusos de América TV revelaron que, en el marco de la creciente tensión que se vive puertas adentro de Radio Mitre en la búsqueda de un reemplazante para Jorge Lanata, la columnista Jésica Bossi anunció su salida de Lanata sin filtro.

"En el programa de Jorge Lanata empiezan a abandonar el barco. Jésica Bossi nos acaba de confirmar que no va a continuar en el programa", introdujo Pablo Layus.

"Ya había ella manifestado su malestar algunos meses atrás cuando se rumoreaban nombres, posibles reemplazos. No gustó cómo se empezaron a manejar las cosas. Pero ahora fue más tajante con respecto a su posición", agregó el panelista, y luego el programa compartió el testimonio de Bossi:

Hay decisiones personales que toma cada uno y que se van a ir comunicando. En mi caso, yo decidí cerrar un ciclo. Ocho años en Radio Mitre en 'Lanata sin filtro', así que termino en diciembre (...) Claramente tiene que ver con la salud de Jorge y con un balance personal y con una decisión profesional de qué hacer el año que viene. Me parece que ya está Hay decisiones personales que toma cada uno y que se van a ir comunicando. En mi caso, yo decidí cerrar un ciclo. Ocho años en Radio Mitre en 'Lanata sin filtro', así que termino en diciembre (...) Claramente tiene que ver con la salud de Jorge y con un balance personal y con una decisión profesional de qué hacer el año que viene. Me parece que ya está

"Yo estaba para 'Lanata sin filtro' y si no hay perspectiva de continuidad, ya está", sostuvo la también periodista de TN, y agregó: "Se está armando una nueva programación. Por supuesto, tengo la mejor relación con la radio y con las autoridades. No estoy cerrando la puerta de la radio, simplemente estoy diciendo que en febrero no voy a estar en la segunda mañana".

Concluido el archivo de la nota, Layus retomó la palabra e indicó: "Hay una frase que me parece muy importante por lo que puede llegar a venir, por lo que están manejando: 'Si no hay perspectiva de continuidad'. Algunos decían que podía seguir llamándose 'Lanata sin filtro' con otra gente y ahí hay una cuestión legal."

Cabe mencionar que, según información de Laura Ubfal, Elba Marcovecchio estaría en tratativas con la emisora para que le continúe pagando el sueldo a su marido durante 2025. Sin embargo, el curador de la familia del periodista se reunió con las autoridades de la emisora y les informó que, a partir de febrero, no percibirá más ingresos de Lanata sin filtro.

Si 'Lanata sin filtro' sigue llamándose así, es probable que le exijan seguir cobrando. Y si no, ahí pueden legar a un acuerdo porque tiene contrato hasta 2026 Si 'Lanata sin filtro' sigue llamándose así, es probable que le exijan seguir cobrando. Y si no, ahí pueden legar a un acuerdo porque tiene contrato hasta 2026

"Hay desesperación en el programa de Jorge (...) Se están ofreciendo a dos profesionales que son muy buenos. La de menor posibilidad para arrancar, pero están negociando con Marcelo Bonelli. La que podría llegar a ser una negociación avanzada es Jorge Fernández Díaz", aseguró por su parte Guido Záffora en relación a los factibles reemplazantes.

