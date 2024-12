La esposa de Jorge Lanata brindó nuevos detalles de la salud del periodista

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1867367598167302509&partner=&hide_thread=false ELBA MARCOVECCHIO, sobre la salud de Jorge Lanata



"No te voy a negar que tengo miedo"

"Cada día en terapia no es favorable"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/ywsyLzVjFz — América TV (@AmericaTV) December 13, 2024



Asimismo, reflexionó: "El miedo tiene ese trípode entre la angustia, la ansiedad y no saber dónde estás parado". "El estado de Jorge sin perjuicio que hoy está bien, es oscilante. Y esas oscilaciones a mí me hacen que a la noche no duerma", confesó.