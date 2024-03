La reacción de Diego Brancatelli tras el anuncio de cambio de nombre del CCK

Quieren que discutamos el cambio de nombre del CCK mientras despiden a miles de trabajadores y cagan de hambre a los Jubilados.



NO



No caemos en esa trampa.



Pónganle el nombre que quieran. Nada va a borrar la historia.



Volvamos al tema despidos.



Esto no termina bien. pic.twitter.com/amfxrcD7me