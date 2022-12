La polémica por el jefe de la Corte Suprema defensor de CFK

"Hay gente que ha roto el pacto democrático y está en juego el Estado de derecho y las instituciones".

"El delito (administración fraudulena y no asociación ilícita) es desconcertante, esta gente va a tener que escribir una teoría de delito nueva y nosotros volver a estudiar para ver qué enseñamos en la facultad".

¿Cómo voy a imputar adminitración fraudulenta a una ex presidenta cuando corto la cadena en el Ministerio de Obras Públicas? (Julio De Vido fue absuelto) El delito de administración fraudulenta lo puedo analizar desde la perspectiva que el autor solo puede ser el que maneja y administra por imposición de la ley, de un contrato o de hecho, o bien en teorías más alemanas, que tienen poco asidero en nuestra Constitución, suponiendo que existe una responsabilidad por la posición institucional que uno ocupa. En cualquiera de las dos hipótesis no hay ninguna posibilidad que pueda sostener la responsabilidad penal del último elemento de la cadena cuando yo no imputo al que ejecuta el presupuesto (jefe de gabinete) no imputo al que administra la obra (gobernador de Santa Cruz) y absuelvo al ministro de Obras públicas.