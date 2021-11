¿La fórmula del éxito? Diego Maradona explotado por El Nueve

Por otro lado, desde el lunes 28 de noviembre, El Nueve extenderá a Bendita y La Hora Exacta, adelantando la edición de Telenueve de la medianoche.

Parece que el canal utiliza a su máximo a la figura emblemática, y controversial en este momento, del ex jugador y campeón del mundo, Diego Maradona. Intenta subirse al tren del rating de la mano de la polémica generada por su serie tan llamativa.

Cabe recordar, que el conductor Gonzalo Bonadeo ha formado parte de un hecho polémico en las últimas semanas de octubre.

Se viralizó un video de una charla del periodista en la Casa de Cultura de Salta, acontecido hace 5 años, en donde criticaba a los Juegos Paralímpicos y concluía que no deberían tener medallas:

La cobertura que tienen los Paralímpicos no se parece absolutamente en nada a los Juegos Olímpicos. Es así en el mundo. Después de muchos años de pensarlo, llegué a la conclusión que los Paralímpicos no deberían tener medallas, o mejor dicho, deberían sacarles un poco de ese barniz competitivo que tienen

Por este suceso, varios deportistas salieron a apuntarle al conductor por sus acusaciones.

Gonzalo Bonadeo y su opinión sobre el deporte y los deportistas paralímpicos

Tras haberse generado revuelo, el periodista pidió disculpas y dijo:

La verdad que el mérito no es algo que plantee de ninguna manera, sí cosa que entiendo que hay que evaluar y revisar. Han surgido aclaraciones de deportistas, algunas muy vehementes, como la de la enorme nadadora paraolímpica Daniela Giménez. Ha habido un comunicado del Comité Paralímpico Argentino, sobre el cual no me voy a explayar tampoco. Y esto me lleva a decir 'bueno, si el efecto que produjiste con lo que planteaste es tan adverso a lo que vos pretendías, algo hiciste mal'

En base a la ‘cancelación’ del periodista en redes, surge la siguiente pregunta:

¿Funcionará la fórmula del Grupo Octubre para explotar en el rating, o Gonzalo Bonadeo influirá de manera negativa en las métricas?