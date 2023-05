La BBC sobre Argentina: "Incluso teniendo trabajo sos pobre"

Además, el escrito anticipó que dicha cifra aumentará este año como consecuencia del impulso de la inflación en marzo y abril, cuando alcanzó 7,7% y 8,4% mensual respectivamente.

image.png

Smink también destacó que no sólo los sectores más pobres son los más afectados por la inflación, sino que además son los más desprotegidos, puesto que la mayoría cuenta con trabajos no registrados y no gozan del beneficio de las paritarias.

"Según el Indec son el 35,5% de la fuerza laboral argentina- no tienen paritarias. Tampoco las tienen los cuentapropistas, que son el sector económico que más ha crecido en los últimos años".

"En 2022 ambos grupos representaron más del 50% de la fuerza laboral total (es decir, hoy son más que la cantidad de trabajadores registrados en relación de dependencia)", agregó la periodista.

Sin embargo, el artículo explica que el hecho de tener un trabajo formal no implica precisamente estar protegido ante la inflación. Sucede que, más allá de que la tasa de desocupación sea baja, los sueldos no alcanzan.

image.png

Smink sostuvo: "El salario mínimo en abril fue de 80.342 pesos al mes (unos US$170 de mercado). Además de ser el salario más bajo de Sudamérica después del venezolano, fue insuficiente para cubrir los gastos mínimos de una familia, ya que la canasta básica de abril (que contempla los insumos que necesitan dos adultos y dos niños) fue de 191.228 pesos. Y eso ni siquiera incluye los gastos de vivienda".

En esta línea, uno de los testimonios con los que contó dijo: "Siempre tuvimos inflación en Argentina, pero antes los sueldos le ganaban. Ahora incluso con trabajo sos pobre".

Los datos que resaltó la periodista de la BBC fueron el que arrojaron los estudios de Labor Capital Growth, cuyo estudio arrojó que los trabajadores registrados perdieron cerca de un 20% de su poder adquisitivo en los últimos cinco años y los no registrados perdieron casi el doble, y el de la Universidad Católica Argentina, que mostró que casi un tercio de todos los trabajadores son pobres.

"Mientras se define quién tomará las riendas del país en diciembre, los argentinos ruegan poder llegar a fin de año sin repetir alguna de las grandes debacles que marcaron las últimas décadas, como la hiperinflación del 1989/90 o el estallido económico y social de 2001/2, cuyo recuerdo aún duele hoy", concluye el informe.

