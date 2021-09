L-Gante opacó la política y actualidad en la mesa de Mirtha

Probablemente la presencia del L-Gante sorprendió a muchos en la tradicional mesa de Mirtha Legrand, pero lo cierto es que el joven que canta "cumbia 420 pa' los negros" se robó todas las miradas y la política y la actualidad quedaron en un segundo plano.

La presencia de L-Gante tal vez no le agradó demasiado a quienes en pleno cierre de campaña previo a las PASO probablemente quería asistir a la mesa de Mirtha Legrand y Juana Viale a mostrar sus propuestas, como fue el caso de Florencio Randazzo, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que lejos de mostrar su proyecto político hizo de DJ en la mesa de Juanita, lo que generó de inmediato una ola de críticas.

En la mesa de este domingo estuvieron: Florencio Randazzo, el periodista Osvaldo Bazán, Chechu Bonelli y L-Gante. Pero además, se vio una nota exclusiva con el futbolista Ángel Di María. Todo eso quedó en segundo plano, y sin duda, el protagonista de todo fue L-gante.

Para comenzar, L-Gante descolocó a Juana Viale cuando con total sinceridad le dijo que preferiría que en la mesa estuviera la señora Mirtha Legrand.

“Viniste a la mesa de Mirtha, ¿viste?”, le habló la actriz al joven cantante. “Acá estamos. Me veía raro acá aunque a mi me gustaría que esté Mirtha”, le contestó el trapero. “Ya va a venir. Me dicen por cucaracha que te retires, por favor. Ya va a venir la abuela”, dijo Juanita en tono de broma.

Luego, cuando Juanita quiso adentrarse para hablar de temas de actualidad, L-Gante volvió a interrumpir para preguntar con qué cubiertos debería empezar a comer.

“Disculpa... ¡Viste, como las películas! ¿Con qué cubierto arranco?”, expresó el artista sobre el orden correcto para utilizar los tenedores, cuchillos y cucharas que tenía delante. “De afuera para adentro”, lo ayudó Chechu Bonelli, una de las invitadas junto a Florencio Randazzo y Osvaldo Bazan.

Otro de los momentos para del programa fue la corrección al aire que realizó la nieta de Mirtha Legrand L-Gante:

“Te despertaste temprano hoy”, le dijo Juana Viale a L-Gante, a lo que él respondió que siempre lo hace los sábados. “No, ¿cómo sábado? ¡Es domingo!”, intentó subsanar la conductora al chico que se olvidó que el programa es grabado el sábado, pero emitido el domingo.