Julieta Prandi debutó en América TV pero aguarda justicia

image.png Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi tras diez años de relación en 2018 y tienen dos hijos en común, Mateo y Rocco

No es fácil, pero a veces no tenés opción. O sos valiente o te dejás cortar la cabeza. Y fui valiente pero no fue algo que me gustó hacer. Nunca expuse mi vida privada en 22 años de carrera, no fue fácil e incluso me da vergüenza. Me obligaron a callarme cuando estaban cometiendo cualquier tipo de injusticia y atropello