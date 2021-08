Jonatan Viale sigue de duelo por la muerte de su padre

Jonatan Viale recordó a su padre con un emotivo posteo.jpg

No es la primera vez que el conductor de LN+ se expresa con el corazón en la mano al hablar sobre la inesperada muerte de Mauro Viale. Esto decía en su regresó a Radio Rivadavia durante su pase con el periodista Ángel Baby Etchecopar: "Soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica pero empezás a ver señales. Seguramente soy un pelotudo, pero el otro día Romeo, mi hijo, me dice de la nada: 'Maradona'. '¿Qué cosa, mi amor?', le contesto. '¿Maradona jugó en River?'. 'No, no, Maradona no era de River', le digo. 'Maradona está con el babu, ahí', me dice. Y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé, conectó eso y me partió. No sé qué pasó en la última semana, pero lo siento todo el tiempo", aseguró conmovido.