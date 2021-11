"Siempre se requiere certeza para vivir mejor, y para eso se requieren planes", sentenció el periodista.

#POLÍTICA Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, sobre las postelecciones: "El Gobierno va a estar enfocado en prioridades".



Editorial de Antonio Laje



"Sincericidio"

Luego, Laje estalló de furia ante lo que consideró un "sincericidio brutal" por parte del ministro de Alberto Fernández, cuando este dijo que la gente "tiene que tener certeza de a partir del 15 el Gobierno se enfocará en las prioridades":

Entonces, Katopodis, ¿qué mierda hicieron hasta ahora? Empiezo a hablar mal porque me enojo mucho con estas cosas. La gente no es que necesite tener certeza para después del 15, en realidad, se deberían haber ocupado desde el día en que asumieron, para eso los votaron. El sincericidio es brutal Entonces, Katopodis, ¿qué mierda hicieron hasta ahora? Empiezo a hablar mal porque me enojo mucho con estas cosas. La gente no es que necesite tener certeza para después del 15, en realidad, se deberían haber ocupado desde el día en que asumieron, para eso los votaron. El sincericidio es brutal

Y disparó:

Lo peor de todo es que es cierto, hasta ahora no se ocuparon de nada. Porque acá tenés los resultados. Tenés un país destrozado. Lo recibieron destrozado, lo siguieron destrozando y realmente no se ocuparon de nada Lo peor de todo es que es cierto, hasta ahora no se ocuparon de nada. Porque acá tenés los resultados. Tenés un país destrozado. Lo recibieron destrozado, lo siguieron destrozando y realmente no se ocuparon de nada

Gabriel Katopodis, intendente de San Martín (Foto archivo NA). Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas. Foto: Archivo/NA.

"¿Cómo un ministo va a decir que la gente lo que necesita es certeza que después del 15 nos vamos a ocupar? ¿Y qué miércoles hicieron hasta ahora?", insistió.

Luego habló específicamente de Katopodis al recordar que fue intendente de San Martín y que este municipio "es una de las intendencias con mayor penetración del narcotráfico en el GBA", aunque luego dijo que eso "no era culpa" del exjefe comunal.

"Lo que hicieron hasta ahora, esto es lo que debería explicando Katopodis", dijo.

Luego, dirigiéndose al ministro dijo:

Katopodis, yo me considero gente, pero estoy muy lejos de lo que usted acaba de plantear. Yo esperé que se ocuparan de las prioridades de un país liquidado como el que recibió, porque esto también hay que decirlo. Todos estamos esperando desde el primer día que se ocupen de los temas importantes, así que sáqueme de esa frase. Le puedo asegurar que la gente no espera a después del 15, está esperando hace casi 2 años que lo hagan Katopodis, yo me considero gente, pero estoy muy lejos de lo que usted acaba de plantear. Yo esperé que se ocuparan de las prioridades de un país liquidado como el que recibió, porque esto también hay que decirlo. Todos estamos esperando desde el primer día que se ocupen de los temas importantes, así que sáqueme de esa frase. Le puedo asegurar que la gente no espera a después del 15, está esperando hace casi 2 años que lo hagan