El asesinato que no fue (Folletín por entregas)

Ante las cámaras de La Cornisa, Vallejos relató que la familia Uliarte se codeaba con barras bravas de San Miguel, se jactaba de salir de caza con rifles de aire comprimido y que en el kiosco no trabajaba Brenda tal como relató su tío en televisión: "Cuando tuve problemas con la familia, llamé a la policía y me dijeron "Se tiene que ir de acá, esto es así". Para Vallejos, en el kiosco de los Uliarte "todos saben que se vendía droga". Vallejos aseguró que los Uliarte tienen un buen pasar económico que no se justificaba con las ventas del pequeño local comercial y que "son de lo peor, tanto Brenda como el padre, no se entiende que aún no los allanaron, si entran ahí, no se sabe qué pueden llegar a encontrar".