Dura crítica de Seguridad Vial a Mariano Iúdica y América TV

"Me llamó la atención lo que sucedió anoche en el programa de Iúdica, no tenemos que normalizar esas situaciones, un nene y una nena no tiene nada que hacer arriba de un auto o una moto. Los adultos tenemos que ser adultos, un nene no tiene porqué estar en un vehículo como una moto o cuatriciclo", enunció el funcionario en diálogo con Jorge Rial en Radio 10. Y agregó: "Los chicos no pueden manejar motos, por favor los padres deben estar muy atentos".