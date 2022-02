El afán de Fernández de querer convertirse en lo que evidentemente no es lo lleva a cometer estos errores. Está empeñado en ser reconocido como un líder de izquierda cuando en realidad es esa misma izquierda, sobre todo la de su frente, la que se niega a darle ese papel El afán de Fernández de querer convertirse en lo que evidentemente no es lo lleva a cometer estos errores. Está empeñado en ser reconocido como un líder de izquierda cuando en realidad es esa misma izquierda, sobre todo la de su frente, la que se niega a darle ese papel

Es también claro que el Gobierno está comprando tiempo con el FMI. Y que esa dependencia, que Fernández critica, se acentuará aún más porque el margen de maniobra se ha estrechado demasiado. Y en esto, el ministro Martín Guzmán tiene una fuerte cuota de responsabilidad".

Luego de mencionar un relanzamiento de la gestión de Alberto Fernández al frente de la Casa Rosada, Kirschbaum apuntó contra De Pedro como uno de los funcionarios próximo a salir del Gabinete Nacional:

Sin embargo, es también evidente que de este choque con Máximo, que fue el epílogo de una relación muy conflictiva, apura a la Casa Rosada a pensar un 'relanzamiento' del gobierno pensando ya en el 2023, el que algunos definen como una alianza con el 'sector de la producción y del trabajo'

" El primer paso de este hipotético plan consistiría en desplazar a Wado de Pedro del Ministerio del Interior a la cartera de Justicia y designar a Agustín Rossi en su reemplazo. Apuntaría a darle al kirchnerismo toda el área de Justicia, que es la que a Cristina la mantiene insomne, y colocar en Interior a un dirigente de buena relación con todos los sectores, pero sobre todo en el que los gobernadores tienen más confianza que en de Pedro.

La relación de Wado con el Presidente quedó marcada por aquella renuncia después del desastre de las PASO y nunca volvió a ser igual. No se trata, por supuesto, de un cambio sin costo, pero como está hoy el gobierno necesita un nuevo impulso", cierra.

image.png Ricardo Kirschbaum, secretario de redacción y editor responsable del diario Clarín.

La Nación se ilusiona con el Albertismo

Más sorprendente aún fue la columna de opinión del prosecretario general del diario La Nación, Claudio Jacquelin, quien ya se ilusiona con el lanzamiento del Albertismo ni bien Fernández pise Ezeiza. ¿Irá a recibirlo?

Esta vez (como otras) en el Gobierno dicen que Alberto Fernández no será el mismo que el que partió cuando todavía resonaban en sus oídos el portazo de Máximo Kirchner y el silencio de Cristina

"El preacuerdo con el FMI que precipitó la nueva (pero seguramente no la última) crisis de la coalición oficialista, la consecuente renuncia del hijo bipresidencial a la jefatura del bloque frentetodista y los resultados de la gira por Rusia y China (de concreción mediata, en el mejor de los casos) renovaron y empoderaron a Alberto Fernández, dicen en su entorno. Otra vez vuelve a escucharse el oratorio que cada tanto ensaya entusiasta el coro (de cámara) presidencial, titulado: 'Empieza el gobierno de Alberto'. Ahora renovado con un canon circular que reza: 'Lo veremos tomando decisiones. Aleluya. Aleluya'", desarrolla.

"Los voceros e intérpretes presidenciales sostienen sus pronósticos en charlas mantenidas con su jefe tanto como en señales más difusas y en antecedentes que recortan a medida, para hacerlos encajar en el rompecabezas siempre por armar de la zigzagueante conducción albertista.

Aunque no se descarta algún cambio (y no inmediato) en el gabinete, en segundas líneas de ministerios y en organismos dependientes del Poder Ejecutivo, las promesas de novedades se centran en la toma de decisiones. En el contenido y en las formas", apunta el columnista.

“'Siempre que hubo conflictos, Alberto reaccionó e hizo cambios tanto en la manera de relacionarse con el resto de los socios (incluidos Cristina y Máximo) como en la composición de su equipo. Ahora será igual, pero más acentuado. No le queda otra y sabe que entró en tiempo de descuento. Solo tiene que terminar de cerrar lo del Fondo', dice, con la fe de los necesitados y la benevolencia de los acólitos, un alto funcionario. Es uno de los que se autodefinen “albertistas funcionales”, una forma de diferenciarse de los “albertistas orgánicos”, que componen la mesa de amigos y colaboradores más antiguos del Presidente. La teoría de los conjuntos obligada a ingresar en la categoría de los subsubconjuntos. Otro ejemplo de la creciente fragmentación de los polos.

Esa interpretación prospectiva parte de una edulcorada construcción que dice que, por ejemplo, en la crisis que sobrevino a la derrota en la PASO Fernández, más que ceder a las demandas del cristicamporismo, no entregó a los suyos, sino que aprovechó para mover a los que ya no quería. Algunos propios deberían revisar su horóscopo.

La exégesis de conveniencia explica la idiosincrasia del albertismo tanto como las expectativas y el ánimo que por estas horas rondan en el equipo de funcionarios fieles obligados a cuidar la retaguardia local. La realidad y las evidencias suelen sucumbir ante las creencias. Aunque la fe no mueva montañas.

'La reacción de Máximo y el silencio de Cristina le dan más centralidad a Alberto. Y si ella y su hijo tienen que expresar sus críticas, incomodidades y diferencias por carta, no hacen más que demostrar que el que decide es el Presidente y que ellos se quejan, pero no se van', desafían desde uno de los pocos ministerios donde el albertismo no está obligado a la negociación permanente con delegados del Instituto Patria ni de La Cámpora, pero que no es ajeno a las tensiones estructurales", cierra.

Estos son los motivos que obliga al kirchnerismo a sospechar que Fernández y su entorno operan en los medios más importantes contra ellos y por el cual las diferencias se profundizan también.