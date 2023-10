En el caso de la televisión abierta, la emisora de Constitución lideró el ranking con un promedio con 5.7 puntos, seguido por la TV Pública con 5.1, América TV con 3.0 y Net TV con 0.9.

Respecto al los canales de noticias, Todo Noticias encabezó la lista con 6.1 puntos, seguido por C5N con 5.8, LN+ con 5.1, A24 con 3.9, Canal 26 con 2.6, CR 1.2 e IP con 0.4.

A 20 días de las elecciones: lo que dejó el primer debate presidencial

Ahora bien, yendo al caso de la coincidencia entre el canal del Grupo Indalo y del perteneciente al diario La Nación, el tópico sobre la tranquilidad del economista fue recurrente. Una de las primeras en manifestarlo fue la conductora de +Noticias, María Laura Santillán.

"Todos imaginaban que podía perder la compostura, que podía ponerse violento (...) Tampoco lo corrieron demasiado. Se destaca Milei, porque uno imaginaba que podía llegar a reaccionar", afirmó la ex periodista de El Trece.

Hubo un momento que no se vio tan claro donde Milei se enoja con los organizadores o con que tenia el micrófono cerrado, sin entender las reglas, donde creímos que íbamos a ver a ese Milei, pero la verdad creo que es el que estuvo más coherente con sí mismo Hubo un momento que no se vio tan claro donde Milei se enoja con los organizadores o con que tenia el micrófono cerrado, sin entender las reglas, donde creímos que íbamos a ver a ese Milei, pero la verdad creo que es el que estuvo más coherente con sí mismo

Más tarde, quien se alineó a esto fue Paulino Rodrigues, quien incluso deslizó una crítica contra Milei justamente por haber adoptado esa postura: "Otros administraron la presión de manera distinta. Milei la idea era no desabarrancar, no mostrarlo irascible. Y realmente lo logra, pero así y todo en ese contexto pierde lucidez, brillantez. Pierde espontaneidad".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1708899661837209970&partner=&hide_thread=false DETECTOR DE ENSOBRADOS AMARILLOS

1. Te dicen que el debate, pese a los números, fue parejo... empate...

2. Se quejaban de que soy agresivo y apostaban a que me sacaría y ahora como su apuesta se cayó, critican que estaba muy moderado...

3. Algunos hasta la vieron ganadora... — Javier Milei (@JMilei) October 2, 2023

Casi al mismo tiempo, lo propio lo hicieron desde C5N Antonio Fernández Llorente y Valentina Caff, ambos a cargo del envío De una. El primero analizó lo que dejó el debate con la siguiente frase:

Yo la vi muy coacheada a Patricia Bullrich, solamente la noté suelta cuando habló de Gendarmería; la vi muy suelta a Myriam Bregman; muy seguro a Sergio Massa; muy centrado en Córdoba a Schiaretti, cosa que me parece que no le suma mucho y a Milei lo vi muy coacheado también, intentando demostrar que él no es un sacado Yo la vi muy coacheada a Patricia Bullrich, solamente la noté suelta cuando habló de Gendarmería; la vi muy suelta a Myriam Bregman; muy seguro a Sergio Massa; muy centrado en Córdoba a Schiaretti, cosa que me parece que no le suma mucho y a Milei lo vi muy coacheado también, intentando demostrar que él no es un sacado

"Uno instintivamente esperaba que tal vez Milei se sacara, no lo hizo. Tal vez la función del debate no es ser un show, pero uno un poquito lo esperaba", acotó por su parte la conductora, casi a modo de reclamo.

De más está decir que Milei, fiel a su estilo, se refirió (aunque sin dar nombres) a estos comentarios a través de su cuenta de Twitter.

--------

Más contenido en Urgente24:

Jorge Rial regresó a Argenzuela e hizo 'anti kirchnerista' a C5N

La explicación de Bullrich por su desempeño en el debate presidencial

Con el pliego de Figueroa aprobado, Cristina Kirchner contraatacó judicialmente

Sorpresivo elogio de Domingo Cavallo a una medida de Massa