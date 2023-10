El gran escándalo hoy tiene que ver con Martín Insaurralde. Escándalo de verdad, lo por de la política. Lo que confirma lo que lamentablemente Milei le da, que tiene que ver con la casta El gran escándalo hoy tiene que ver con Martín Insaurralde. Escándalo de verdad, lo por de la política. Lo que confirma lo que lamentablemente Milei le da, que tiene que ver con la casta

El ex Intrusos explicó que, hasta el momento, son cinco las denuncias que involucran a Insaurralde, a Clerici y a Jésica Cirio, recientemente separada del ex Jefe de Gabinete bonaerense. Por otro lado, el conductor agregó la cifra en el juicio por el divorcio no sería de 20 millones de dólares sino de 5.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FOrwellGeorge%2Fstatus%2F1708864623145836642&partner=&hide_thread=false La caída del muro versión tercer cordón pic.twitter.com/Jn1qDyXNgQ — Mariano (@OrwellGeorge) October 2, 2023

Dichas denuncias fueron presentadas en Comodoro Py por Graciela Ocaña, María Eugenia Talarico, Ricardo López Murphy, Yamil Santoro y José Luis Espert por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión impositiva y hasta contrabando.

De este modo, Rial afirmó:

No existe, no hay manera de que un funcionario público tenga esa vida. Ni acá ni en ningún lugar de mundo. Entonces, nos podemos quedar en la anécdota. Que es un boludo, que es un pajero, es una anécdota. Lo más importante y lo que está arriba de todo, eso es corrupción

"Después pónganle todo lo demás, se quieren reír, quieren agregarle si es una cama, si no es una cama, quieren hablar de los antecedentes de las chicas, todo vale. Pero la verdad de la milanesa, estamos hablando de corrupción. Lo peor de la política. En un partido político donde no deberían ocurrir estas cosas, porque el peronismo es la corriente política que ayuda a los que menos tienen, no a favor de lo que más tienen", agregó.

Tras estos dichos, Rial se sentó en la mesa junto a sus colegas y las críticas hacia Insaurralde prosiguieron. Otras cuestiones a las que se hicieron referencia fueron la insólita declaración jurada presentada por el funcionario y su reciente renuncia a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora, a pedido de Massa.

A modo de conclusión del suceso, Rial expresó: "Si es opereta o no es opereta, acá el único culpable es Insaurralde. Está clarísimo. Es verde, lo que vos quieras. Pero es corrupto. Y lo peor, lo que a mí me jode de todo esto, es que le dieron la gracia de renunciar. Yo creo que debería haber sido echado".

