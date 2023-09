Otro periodista de C5N agredido: Ahora, Jorge Rial

"En un momento determinado la mujer extrae, estaba con un ambo blanco cubierto con una campera larga, una botella de plástico de medio litro a medio llenar. Cuando la saca, amaga con tirársela a Jorge, Jorge pone su brazo izquierdo, la botella impacta contra su brazo. Si no le hubiera pegado en el cuerpo o en la cara", agregó.

"Allí sale nuestro compañero de seguridad y tratamos de alejarla a esta mujer de Jorge, sin tampoco violentar (...) En ese momento nuestra compañera Nazarena (Lomagno) que estaba allí también se comunica con el 911 y la policía llega a los cinco minutos", continuó Federico.

El chico sigue haciendo la nota y nosotros la 'stopeábamos' (SIC) a la mujer porque quería volver a abalanzarse sobre Jorge y seguía diciendo: 'tus amigos de la política, tus amigos del Gobierno que me están persiguiendo'. En un momento dice: 'Vos sos amigo de Alberto Fernández'. Decía cosas absolutamente inconexas e incoherentes El chico sigue haciendo la nota y nosotros la 'stopeábamos' (SIC) a la mujer porque quería volver a abalanzarse sobre Jorge y seguía diciendo: 'tus amigos de la política, tus amigos del Gobierno que me están persiguiendo'. En un momento dice: 'Vos sos amigo de Alberto Fernández'. Decía cosas absolutamente inconexas e incoherentes

Por su parte, Rial aseguró que, si bien las fuerzas de seguridad debieron intervenir, no deseaba que quedara detenida. "Me di cuenta rápidamente que estaba desequilibrada mentalmente. Digo esto porque acá no hubo connotación política, no me vino a agredir políticamente ni nada. Es alguien que está obsesionada conmigo, todos los días publica tuits", explicó.

La agresora fue identificada como Sonia Salaverria, una enfermada de 60 años de Vicente López. El ex Intrusos afirmó que no la conoce y que fue la primera vez que la vio.

Diego Brancatelli denunció amenazas y hay un detenido

El periodista denunció que hace unos meses recibió graves amenazas a su familia y luego de presentarse en la Justicia y la investigación correspondiente, se detuvo al agresor virtual.

"Les tengo que contar esta historia, esto no empieza hoy pero espero se termine hoy", indicó al aire el periodista. Y remarcó: "Se metieron con mis hijos, con un menor de 7 años. Publicaron una foto de mi nene y me escribieron: 'Te veo y te mato un pibe' o 'Lo vamos a violar'. Terminó preso el que escribió esto".

AMENAZARON a DIEGO BRANCATELLI y su FAMILIA

"Esto viene ocurriendo desde hace al menos tres meses", precisó Brancatelli. Y añadió sobre la persona detenida: "Él tenía la cuenta activa en su teléfono, le allanaron el domicilio y le secuestraron el teléfono. Es de Presidente Derqui".

"No lo conocía, no sé quién es. Utilizó la foto de un tercero, de alguien que no es, y la puso de perfil. Puso un nombre falso en su cuenta", amplió el conductor.

"Se llama Gabriel Alejandro Jesús Starc. Él reconoció que fue él quien amenazó a mis hijos y ahora está detenido. Reconoció que era él quien había amenazado a mis hijos", finalizó el peridosita.

