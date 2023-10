Dólar blue 23/10: ¿Qué precios se rumorean en la City?

Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI, estimó que el viernes pasado (29/9), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió alrededor de US$ 65 millones para frenar la subida de los dólares financieros, la cifra más alta desde las elecciones primarias (PASO). En total, durante el mes, el BCRA gastó cerca de US$ 749 millones en esta intervención. Los analistas creen que en octubre la intervención será aún más intensa y podría llegar a niveles similares a los que se observaron antes de las PASO, cuando se vendían en promedio US$ 97,2 millones diarios.