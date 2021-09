"Cautela": El Grupo Clarín advierte desde su línea editorial

En Provincia de Buenos Aires no llegó al 70% la cantidad de personas que fueron a votar. En total, fue el 68% y esa cantidad de gente que no fue a votar, muy probablemente esté repartido entre el sector moderado y oficialista En Provincia de Buenos Aires no llegó al 70% la cantidad de personas que fueron a votar. En total, fue el 68% y esa cantidad de gente que no fue a votar, muy probablemente esté repartido entre el sector moderado y oficialista