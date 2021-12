Carlos Pagni ya votó: Mauricio Macri 2023 (¿?)

Pero además hay algo disparatado en términos de la concepción del Estado. Porque es como si Macri, cuando llegó en 2015, hubiera dicho: “Yo voy a gobernar con un presupuesto sin déficit; pero como heredé un déficit gigantesco de Cristina, que se encargue el peronismo en el Congreso de aumentar los impuestos y reducir el gasto. Que ese costo político lo paguen ellos, porque ellos generaron ese déficit”. Es un razonamiento muy difícil de entender, que se traduce en lo que dijo Máximo Kirchner esa mañana en la Cámara de Diputados: “Ustedes son los responsables, lo tienen que votar”. En una entrevista que dio el lunes ya lo había dicho: “Tenemos 116 votos seguros para el acuerdo con el Fondo, que son los de Juntos por el Cambio, que contrajo la deuda”. Me hace acordar a una anécdota que me tocó vivir en 2004 cubriendo viaje de Néstor Kirchner a Madrid. Estoy en el hotel Intercontinental de la Castellana y lo veo llegar al entonces senador Ramón Puerta, que acompañaba a Néstor Kirchner en ese viaje. Estaba muy extrañado Puerta. Me dijo: “Vengo de almorzar con Néstor y me planteó algo alucinante: que él va a gobernar sin pagar costos”.