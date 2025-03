Beto Casella defendió a Edith Hermida y sacó chispas con Eliana Guercio en Telefe

"No te hagas la misteriosa. Si vos tildás de mala leche a una periodista, tenés que argumentar", la desafió el conductor. "Yo creo que vos estás enojado conmigo y no sé por qué. Yo a Bendita fui de copada y de onda. Yo la pasé genial en el programa. Lo único una persona cuando me presentaste, que fue Edith, dijo: bueno, aporta belleza", le aclaró ella.

"Vos dijiste que yo no me banqué una devolución de Santi del Moro en la radio y me fui. No, ella se metió y por eso me fui sin quejarme. Ella me ponía los pies desnudos en la cara y jamás le dije nada", explicó.

"Desmerecer a una persona que pierde el trabajo porque te cae mejor la otra, no me parece bien", sentenció Guercio, quien se fue de la radio en medio de idas y vueltas con Hermida.

Beto Casella confesó si volvería a trabajar con Tamara Pettinato

Luego de la abrupta salida de Tamara Pettinato de Bendita tras la filtración de sus videos junto al expresidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, Beto Casella recordó el hecho y volvió a apuntar contra la comunicadora aunque no descartó volver a ser su compañero.

El reconocido conductor contó que en la actualidad no tiene vínculo con su excompañera y sobre el juicio laboral que hizo contra El Nueve, señaló: "Nadie la echó. Por supuesto que ni nosotros como grupo ni el canal a nivel institucional".

Posteriormente la periodista Majo Martino le preguntó sin rodeos: "¿Beto vos volverías a trabajar con Tamara Pettinato si llega a surgir la posibilidad en algún momento?". A lo que el entrevistado contestó: "Para mí no está cancelada a nivel personal".

Sin embargo, destacó que sus encuentros con el exmandatario nacional si bien fueron de índole personal ocurrieron durante la pandemia. "Lo peor fue la pandemia", contó. "Mirá se le reprochaba más la foto de la fiesta en pandemia que el encuentro en sí mismo que podía ser el encuentro de un tipo baboso y una chica que le jugueteaba", señaló.

