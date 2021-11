Baby Etchecopar contra Navarro: Con esa cara de pelotudo...

Ironizando con el flojo rendimiento de su programa, lanzó:

¡Empezamos el programa! ¿Cómo estamos, cómo nos dejó Romi (Romina Manguel) el piso? Dicen que es un volcán. Edgar Volcán. ¿Se acuerdan de (Roberto) Edgar Volcán? Tirás unos bifes al piso y se hacen acá. Yo no quiero ni pisar. Ay, la puta, mirá, me quedó la basura pegada (por los políticos que van a su programa). Claro, la culpa no es de Romina, la culpa es de los moplos que trae. Pero bueno, es su negocio. ¡No! Un negocio, digo, para la política

Basta Baby - Programa completo (02/11/2021)

La interna en A24 está más caliente que nunca. Durante la emisión de su programa, Manguel le agradeció a su equipo de trabajo que "le hacen la vida más fácil" al poder mostrarle a la audiencia la metodología del programa y contó lo que sucedió en los estudios de A24 hace unas semanas atrás:

"Nosotros ponemos la cancha y acá invitamos a absolutamente todos a jugar", inició y agregó: "No hay nadie que no esté invitado".

Fue ahí, cuando relató el inconveniente que tuvo con el economista liberal: "El único que no vino a este programa -y no por tener un problema personal con él- fue Javier Milei porque pidió que Jairo Straccia no participara de la entrevista".

Al parecer, el candidato libertario le habría exigido a la periodista que uno de los panelistas del programa, Jairo Straccia, no participara de la nota, lo que ella no aceptó y la entrevista nunca se pudo llevar a cabo.

En su explicación de lo sucedido con Javier Milei, la conductora aprovechó para chicanear a Luis Novaresio:

En este programa, cada uno de los integrantes hacen preguntas. No existe la posibilidad de que haya un mano a mano. No es mi estilo ni mi forma. En ninguno de mis programas vieron una mesa con dos sillas, donde me siento con alguien y mis compañeros quedan aparte. Es la decisión de trabajar en equipo

Sucede que, en varias ocasiones, el conductor de Dicho Esto dialoga mano a mano con algunos de sus invitados mientras que los panelistas del programa (Rosario Ayerdi, Ignacio Ortelli, entre otros) se mantienen apartados de la escena.