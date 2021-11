Romina Manguel y una tremenda indirecta a Luis Novaresio

En su explicación de lo sucedido con Javier Milei, la conductora aprovechó para chicanear a Luis Novaresio:

En este programa, cada uno de los integrantes hacen preguntas. No existe la posibilidad de que haya un mano a mano. No es mi estilo ni mi forma. En ninguno de mis programas vieron una mesa con dos sillas, donde me siento con alguien y mis compañeros quedan aparte. Es la decisión de trabajar en equipo

Sucede que, en varias ocasiones, el conductor de Dicho Esto dialoga mano a mano con algunos de sus invitados mientras que los panelistas del programa (Rosario Ayerdi, Ignacio Ortelli, entre otros) se mantienen apartados de la escena.

Recordemos que Romina Manguel y Luis Novaresio no tienen la mejor relación laboral. Ambos periodistas fueron compañeros en Animales Sueltos y en Radio La Red pero Manguel siempre aclaró que "nunca fuimos amigos con Luis".

No lo dejé de querer porque nunca lo quise tampoco. En esto tengo que ser muy honesta... Y él a mí tampoco, eh

“Creo que los dos tuvimos muchas ganas o la ilusión de trabajar juntos, y en la realidad no se pudo concretar. Es como cuando en la primera cita te das cuenta de que no va y te querés ir. No tuvimos la relación que creí que íbamos a tener, jamás lo criticaría en lo personal, pero no funcionó", declaró en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana a principios de año.