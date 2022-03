Arde Twitter por refugiados ucranianos e impuesto al turismo

"Parece que en Argentina no se dan cuenta que no vienen de turismo, no están paseando. Nadie está pidiendo un subsidio o mantenerlos, pero no pagar impuesto al turismo", sentenció.

image.png La marcha Estamos con Ucrania fue convocada por la Representación Central Ucrania en la República Argentina.

Las reacciones en Twitter

El clip con las declaraciones de los familiares de los refugiados no tardó en viralizarse en la red social del pajarito y varias personas se manifestaron en contra de la medida, con críticas hacia la administración regente.

https://twitter.com/CarlosEguiaUno/status/1500609213344665605 En TN hay ucranianos en Argentina llorando porque para traer a sus familiares que huyen de la guerra, les hacen pagar el impuesto al turismo. O sea, un refugiado paga como si viniese a pasear. Ese es el nivel de locura al que nos llevó el kirchnerismo. Cuanta impotencia — Carlos Eguia (@CarlosEguiaUno) March 6, 2022

https://twitter.com/animartino/status/1500590104166993921 Está contando un familiar ucraniano que Aerolíneas Argentinas les cobra impuesto al turismo en los pasajes, a los refugiados ucranianos que los familiares quieren traer al país. Debo haber entendido mal. No puede ser. — Ani Martino (@animartino) March 6, 2022

https://twitter.com/fargosi/status/1500611045555163140 Hay que muy perverso para cobrar Impuesto al Turismo a los ucranianos que quieren escapar a nuestro país. — Alejandro Fargosi (@fargosi) March 6, 2022