Andy Kusnetzoff coquetea con su vuelta a la tevé: "Antes de fin de año"

El hecho no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusión, incluso generando la crítica de algunos colegas como fue el caso de Daniel Gómez Rinaldi.

Al respecto, posteriormente el conductor se explayó al respecto y se defendió ante los ataques.

"Yo lo único que dije es que no me gusta que me esperen con la cámara prendida. Hay días que no estoy para dar una nota o que estoy apurado", dijo en diálogo con Puro show.

