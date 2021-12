9 famosos compartiendo 1 grave problema

C. ¿Fueron denunciados por posibles acosos o abusos sexuales?

Respuesta correcta: C.

Fabián Gianola

La fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), pidió la indagatoria de Gianola y espera la resolución de la Justicia para avanzar en el pedido de detención del actor. Los hechos imputados son abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal.

Labozzetta fundamentó en 24 fojas los argumentos para la indagatoria.

De acuerdo con fuentes judiciales, una de las denunciantes es una conocida locutora, que cuenta con el patrocinio del abogado Gustavo D´Elía, y 5 de los hechos habrían ocurrido en un canal y una radio donde el humorista trabajaba.

“Un día estábamos en el set de filmación con Claudio María Domínguez y Tití Fernández,y en medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras”, relató Fernanda Meneses sobre un episodio que sufrió con Fabián Javier Gianola, en 2018.

"En 2011, cuando esta mujer se estaba separando, aprovechando la vulnerabilidad emocional de esta mujer, Fabián Gianola la sometió sexualmente. Hubo un aprovechamiento, una negativa de la mujer", se indicó en la denuncia.

La otra denuncia fue realizada por una actriz con quien Gianola compartió el ciclo "Hoy ganás vos", que se emitía por el Nueve y luego en la obra El kiosquito de Fabián, en 2015.

El actor acusado contrató los servicios del doctor Juan Pablo Fioribello, quien defendió a Moria Casán y a Andrea del Boca, y en su descargo aseguró que todo se trataba de una mentira "con el único fin" de extorsionarlo.

En 2018, 1 año antes de que Alberto Fernández ganara las elecciones y Fabiola Yáñez se transformara en primera dama, ella había denunciado públicamente en 'Intrusos' a Gianola por acoso mientras ambos trabajaban en una obra de teatro.

“Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra. Cuando me saludaba, siempre me abrazaba. Él traspasaba la línea del compañero y amigo”, dijo Yáñez 3 años atrás.

fabiola yañez.jpg Fabiola Yañez fue pionera en la denuncia contra Fabián Gianola.

Juan Darthés

Las actrices Thelma Fardin, Calu Rivero, Anita Co y Natalia Junto, denunciaron al actor por acoso y abuso sexual.

Fardin denunció hace casi 3 años a Darthés por abuso sexual ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, durante una gira de la tira 'Patito Feo'.

El actor conocido como Juan Darthés pero en realidad Juan Rafael Pacífico Dabul, nació en Brasil, país adonde se trasladó para evitar una detención por el pedido de captura elevado a Interpol.

La denuncia de Fardín contra Darthés fue aceptada en Nicaragua e incorporada en la acusación contra el actor por el Ministerio Público de Argentina y de Brasil.

El juicio se sustancia en Brasil, y es un hecho inédito que un Ministerio Público de Brasil eleve como propia una acusación de Nicaragua contra uno de sus ciudadanos.

Si es condenado, Darthés cumplirá pena en Brasil y no será extraditado.

El juicio sufre un aplazamiento hasta fines de enero porque el sistema judicial paulista ingresará en receso el 17/12 hasta el 06/01/2022.

El abogado de Darthés, Luiz Nazareth, el acusado, los testigos argentinos y sus abogados siguieron el juicio en forma remota, tal como acostumbra en la pandemia a realizar las audiencias el juez Ali Mazloum.

El caso está bajo secreto de sumario y todas las partes fueron informadas sobre las próximas audiencias.

El juicio que se realiza en San Pablo, con la acusación del fiscal federal Andrey Borges Mendonça, se retrasó a causa de la extensión de la declaración de 3 testigos, entre ellos la actriz y modelo Calu Rivero, que declaró desde Roma.

thelma fardin juan darthes.jpg Thelma Fardin y Juan Darthés.

Ari Paluch

Aarón Fabián Paluch, conductor de El Exprimidor, fue denunciado por una microfonista de A24.

En un video pudo verse que Ari la rozaba al pasar pero el periodista aseguró que fue algo no premeditado. La denunciante opinó lo contrario.

La situación laboral de Paluch se complicó mucho desde ese momento.

Lo despidieron de A24, le cancelaron un programa semanal de su libro, 'El Combustible Espiritual', y perdió anunciantes de sus programas radiales.

Hoy día él se presenta así en la red social Twitter: "Periodista y Difusor espiritual, cronista de Actualidad Radio Miami y Urbana FM Uruguay. Conductor de @elexprimidores en Concepto FM 95.5".

ari paluch2.jpg Imagen del famoso video de denuncia contra Ari Paluch.

ari paluch 2.jpg Ari Paluch.

Roberto Pettinato

Varias denuncias de ex compañeras del conductor de 'Duro de domar':

Fernanda Iglesias, Karina Mazzocco, Julieta Ortega, Señorita Bimbo, Emilia Claudeville, Josefina Pouso, Martina Soto Pose, Fiorella Sargenti, Mariana de Iraola y Mariela Anchipi.

Todas estas mujeres se animaron a hablar públicamente sobre las situaciones sufridas.

Fiorella Sargenti, editora de 'La Cosa Cine' y columnista de 'Basta de Todo', fue una de las más contundentes: “Ojalá nos hubieran avisado antes a las chicas de Rock and Pop como eras, así nos hubiéramos evitado los comentarios groseros (al aire y fuera), los manotazos a esquivar, los besos en el cuello a evadir y todo eso jamás consensuado o requerido”.

Por su parte, 'Señorita Bimbo' (María Virginia Godoy) agregó: “Si sos mujer y trabajaste con Pettinato sabés de lo que habla. Ninguna nos salvamos de un manoseo de más. A mí me mordía el cuello además del bullying fuera del aire con cosas como ser adoptada, nivel 5to. grado. Un cerdo. Gracias Fiorella por decirlo. Y de pendeja lo re admiraba y me parecía genial. Me parecía un flash laburar con él. Dejar una oficina y empezar a laburar ahí. Hasta que lo conocí. Haz tu camino lejos de la mierda mientras puedas”.

Para escapar de las polémicas, Roberto se fue a tocar el saxo al Central Park de Nueva York. Pero desde mediados de febrero 2022, Pettinato conducirá la primera mañana de POP Radio 101.5 FM. Veremos.

pettinato.jpg Roberto Pettinato 2021.

Tristán

El actor Tristán Antonio Díaz Ocampo, quien ya superó los 80 años de edad, fue imputado por acoso sexual por 2 actrices: Rita Pauls y Cinthia Fernández.

La primera compartió elenco con el cómico en 'Historia de un Clan', ciclo dramático de Telefe, y la segunda estuvo junto al veterano comediante en una obra teatral.

También hizo una denuncia pública Vicky Xipolitakis por acoso durante la representación de 'Brillantísima'.

Cinthia Fernández fue durísima con Tristán: “Estoy feliz de que pase esto y que estés acorralado por todos lados. Tuve que esperar mucho, me comí un bajón, pero no tenés fundamentos para sostenerte. Te mando un beso, seguí acosando a la gente. Sos un gran profesional, pero un hombre desagradable. Acosador de mierda".

Nai Awada se refirió a la denuncia por acoso sexual de Rita Pauls contra Tristán, quienes compartieron elenco con su padre, Alejandro Awada, en 'Historia de un Clan'.

"Mi viejo me dijo lo que dijeron todos, que todos la protegieron a Rita en el sentido de que no la dejaban sola con él. Lo mismo que dijo ella. No sé muy bien qué sabía, pero sí sé que había un rumor y que todos la cuidaban".

"Mi viejo no se debe querer meter ni hablar pero imagino que habrá defendido a Rita y también entiendo que estaban filmando, pero tampoco concuerdo demasiado con eso porque si sabían, ¿por qué no hicieron nada? Me parece que no hay que callarse pero entiendo que quizás en su momento le dio cierto resquemor porque todavía estaba grabando. Rita se animó a contarlo ahora y me parece re contra válido".

rita-pauls-tristan.jpg Rita Pauls y Tristán, cuya respuesta inicial fue: "Esta chica quiere ser famosa; voy a iniciar acciones legales". Entonces irrumpió en escena Cinthia Fernández y se le complicó.

Axel

Patricio Fernando Witteveen Pardo, o sea Axel, fue denunciado por una joven de Catriel, provincia de Río Negro, quien aseguró que se produjo un abuso sexual cuando el artista visitó esa localidad para participar de una fiesta popular, en 2017.

Previo a la imputación de la mujer, la periodista Paula Galloni había confesado que vivió una situación incómoda con el cantante cuando ella recién se iniciaba en la profesión.

Todo comenzó en 2019 en Madrid, con motivo del show 'Únicos'. En una comunicación con un móvil del programa de Telefé, 'Morfi', se pudo observar un momento de incomodidad de Tini Stoessel, que no pasó desapercibido cuando Axel intentó abrazarla.

El tema llegó a las redes sociales y entonces apareció la denuncia de la joven de Río Negro.

Axel está estrenando su trabajo 'Sólo por Hoy', luego de 2 años de tregua en su carrera.

En Canal 26 él dijo: "Hay que ser pacientes, porque podría haber salido a defenderme de cosas que se decían absurdas pero era darle identidad a cosas que el tiempo iba a sacar a la luz en algún momento... la paciencia es el don supremo, la ciencia de la paz. Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz así que estoy feliz. Imaginate que ya pasaron más de 2 años de esa granada que explotó más que nada en mi cara pero también en mi equipo y mi familia. Después de este tiempo la Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí, sino yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando".

axel.jpg En 2019 la Justicia decidió archivar la causa contra Axel por la falta de testimonios que acreditaran la acusación de la supuesta víctima. José D' Antona, el abogado de la querella, había presentado una lista de testigos que iban a declarar ante la Justicia. Sin embargo, ninguna de las personas mencionadas se presentó en los tribunales. Pero 3 días después, asesorada por la Fiscalía, la denunciante volvió a denunciarlo.

Víctor Hugo Morales

El locutor y conductor uruguayo fue denunciado en 2015 por la periodista Sandra Borghi por acoso sexual.

La actual conductora de TN y Canal 13 contó que Morales “mandaba a su hermano (José Pedro Morales) a pedirme un encuentro íntimo” y que, ante la negativa, fue víctima de un “acoso periodístico”.

En el programa 'Nosotros al Mediodía', donde ella era panelista, dijo: "Me animé a contarlo porque me calenté. Utilicé las redes sociales porque me dio un brote de enojo porque estoy cansada de que Víctor Hugo Morales use su radio para decir cualquier cosa con tal de promocionar su libro. No hay persona que trabaje o haya trabajado en Radio Continental que no sepa de qué estoy hablando. Sobre todo las mujeres."

El conductor nunca quiso realizar declaraciones al respecto de la denuncia.

borghi-vhm.jpg Sandra Borghi y Víctor Hugo Morales.

Miguel del Sel

Cuando se conoció la noticia de la muerte del actor Lito Cruz, en la ciudad de Córdoba, la conductora de 'El Doce', Silvia Pérez Ruiz, posteó en la red social Twitter:

“Murió Lito Cruz. Lo respeto como actor, no como persona. Prometí nunca más hacerle una nota. ¿La razón? Me manoseó antes de hacerle una entrevista”.

Luego ella agregó: “Y antes que le pase algo... tampoco entrevisto más a Miguel del Sel. Y de paso... jamás volvería a trabajar con Roberto Sniezek. (Y muchas quisieran no tenerlo de profe) #NoEsNo”.

Diciembre 2017: En el programa 'Encendidos', que Joel Rossi conduce por Pulxo, Miguel Ignacio Torres del Sel dijo:

“Yo estoy seguro que no hice nada de lo que esta piba dice. Tocarla o manosear una periodista sin conocerla es algo que nunca hice. Jamás ningún Midachi podría cometer una cosa así, una locura lo que está diciendo (...) Seguramente hubo bromas y chistes como cualquier entrevista de los Midachi en los últimos 35 años... En nuestras notas siempre hay picardía... Yo no me acuerdo qué le podemos haber dicho los tres bromeando”.

En ese momento, Pérez Ruiz salió al aire y afirmó: “Dije que no entrevistaría más a Miguel del Sel porque no me gusta llegar a una nota y que me miren el culo, y sentí como un roce, aunque yo no dije nunca manoseo. La frase (tuya) fue ‘No estás nada mal de atrás’... yo me sentí muy ofendida, y por eso dije no lo entrevisto más. Yo nunca hablé de manoseo, no confundamos las cosas”.

del-sel-ruiz.jpg Silvia Pérez Ruiz y Miguel del Sel.

Antonio Laje

Cuando María Belén Ludueña se despidió al aire de 'Buenos días América', Ángel de Brito escribió een Twitter: “Qué triste que en pleno 2021, una profesional no pueda hablar del maltrato laboral. ¿Por qué llora María Belén Ludueña? Y detrás de un maltratador, hay mucha gente con poder que lo apoya”.

Luego, 3 panelistas del programa 'Buenos Días América' relataron supuestos acosos que sufrieron en el programa que conduce el periodista y piloto, Antonio Laje.

La primera denuncia fue de la nutricionista Fiorella Viteli.

Luego, siguieron Mai Pistiner y Eugenia Morea. Una pregunta elemental: ¿Y Liliana Parodi, la directora de Contenidos del grupo América, dónde estaba?

“Lo que me pasó a mí es que no me di cuenta cómo había empezado a naturalizar ciertas conductas de violencia. Eso es muy importante para tener en cuenta. A mí, también me decían ‘cuidate, estate a atenta”. Estaba para abajo, me robaron la sonrisa. A tu casa te vas puteando y llorando. Es la realidad permanente”, afirmó Viteli.

Eugenia Morea lanzó la acusación más grave: “El problema no éramos nosotras, el problema eras vos Laje que me maltratabas delante de la gente, pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mí o ‘Ay, cómo te viniste vestida hoy, lo hacés para provocarme’ y tantas cosas más. Violencia laboral y acoso sexual es la patología de este depredador psicópata”.

“7 años pensando que el problema era yo, 7 años guardándome lo que viví en America TV con Antonio Laje. Fue un año con maltrato, un año con acoso, no solo de él, de su productora [Ximena Xanthopoulos] también. Me decía que era una inútil, que no aportaba nada al programa. Cuando me llamaba a la oficina para retarme, iba temblando. Entre nosotros no era malo, pero delante de todos me gritaba, me humillaba”.

Sandra Igelka afirmó en Twitter: “Antonio Laje, uno de los peores que me crucé en el medio. Maltratador de todas las formas. Me niego a llamarlo periodista. Yo también lo denuncié en su momento”.

También apunto, cómo cómplice, a Mercedes Stagni.

“Llevaba diez años en América, coconducía, tenía una columna política. Creo que fue por mi ideología. Era un momento en el que el canal estaba virando su política editorial, pero está mal buscar la causa porque alguien te maltrata. Traté de armar otras cosas, hice otros programas y el tipo me iba sacando de todo. De las reuniones se iba pateando la puerta y diciéndome: ‘Vos eso no lo hacés’, ‘Vos estás loca’. Me costó terapia, enfermarme mal. Si me preguntás por qué no me fui, porque vivo de mi trabajo y porque los espacios son reducidos”.

Antonio Laje hizo un descargo, entre sollozos, habló de una persecución y aseguró que lo quieren “bajar”. También se autodefinió como una persona exigente y que no supo adaptarse a los cambios que se dieron. De inmediato varias periodistas, comenzando por Nancy Pazos, rechazaron sus argumentos. El colectivo Periodistas Argentinas difundió un comunicado refiriéndose al tema aunque sin nombrar al periodista:

“En estos días se han conocido testimonios de colegas que dan cuenta de lo que venimos denunciando desde hace varios años, a través de las encuestas que realizamos entre nuestras más de 200 integrantes. Insultos, humillaciones, acosos, negación y ninguneo de la palabra, degradación o pérdida de puestos de trabajo al regresar de la licencia por maternidad constituyen, entre otras conductas inadmisibles, prácticas que forman parte del paradigma de producción de noticieros y programas de tevé, diarios, radios, portales web a lo largo y ancho de nuestro país, tanto en medios públicos como privados”.