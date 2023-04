"Para la Coalición Cívica, Juntos por el Cambio debe ser siempre un espacio amplio, que sume a todos aquellos que defiendan la democracia, la libertad, el humanismo y los valores republicanos. Por eso apoyo la propuesta de Avanza Libertad de sumarse a nuestro espacio. El país necesita de cada uno de nosotros para salir adelante", finalizó.

Espert respondió rápidamente ambos comentarios: "Estamos en un momento clave de la historia, donde la gente pide unidad para derrotar al kirchnerismo. Podemos discutir los puntos que nos diferencian, pero debemos potenciar aquellos que nos unen. Gracias a la CC por respetar nuestras diferencias teniendo en cuenta que la gente espera grandeza de todos nosotros".

https://twitter.com/GerardoMorales/status/1651303056187719696 Sé de su enorme preocupación por la frágil situación del país, y creo que es necesaria la ampliación de Juntos por el Cambio con espacios que estén comprometidos con nuestra ciudadanía. Con orden y capacidad de gestión, vamos a revertir el desastre que nos deja este gobierno. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) April 26, 2023

https://twitter.com/Maxiferraro/status/1651254492875173896 Como Presidente de la Coalición Cívica ARI, recibí una carta de @jlespert, del espacio Avanza Libertad, en que expresa su preocupación por la crisis económica de un gobierno sin rumbo. En ella propone ampliar el espacio opositor, sumándose a Juntos por el Cambio para aunar… — maxi ferraro (@Maxiferraro) April 26, 2023

https://twitter.com/jlespert/status/1651301012764753947 Estamos en un momento clave de la historia, donde la gente pide unidad para derrotar al kirchnerismo. Podemos discutir los puntos que nos diferencian, pero debemos potenciar aquellos que nos unen. Gracias a la CC por respetar nuestras diferencias teniendo en cuenta que la gente… https://t.co/LWDJMn1wED — José Luis Espert (@jlespert) April 26, 2023

La semana pasada, Morales había hecho una diferencia entre los dirigentes liberales Espert y Javier Milei. “Milei es un desquiciado, Espert no, tiene un pensamiento liberal que en algunas cuestiones podemos compartir o no pero es un dirigente responsable, no es un salto al vacío”, remarcó.

Esta mañana, el precandidato presidencial por Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, se manifestó en la misma línea en Radio Mitre: “Ayer tuvimos una reunión y yo tengo una mirada totalmente positiva, me parece que es interesante sumar a José Luis Espert con su partido que aporta una mirada liberal y consolida el frente opositor”, señaló el ex senador nacional.

Pichetto adelantó que en las conversaciones que realizaron los presidentes de los cuatro partidos que conforman Juntos por el Cambio “se avanzó en lo personal y en lo político” en la incorporación de Espert y remarcó que “el presidente de la UCR -Gerardo Morales- y el mencionado Ferraro están de acuerdo".

