He aquí cuántos frutos secos debe comer para su memoria

Y agrega:

"Si se puede ayudar a las personas mayores a mantener durante el mayor tiempo posible su salud cognitiva y su independencia mediante un cambio en su alimentación, el esfuerzo habrá valido la pena”.

Sin embargo, el sitio especializado aclara:

El estudio australiano habla de un mínimo de 10 g diarios para obtener los beneficios señalados, pero la mayoría de estudios recomiendan alcanzar los 30 gramos al día.

En caso de que usted siga una dieta vegetariana o vegana, la recomendación es comer 50 gramos de estos alimentos al día, para beneficiarse de su alta proporción de proteínas y micronutrientes, dice Cuerpomente.

Los beneficios serían:

Mejor estado de la memoria

Rapidez de pensamiento

Capacidad de razonamiento conceptual

¿Cuántas nueces al día para la memoria y cerebro?

Las nueces son excelentes para el cerebro debido a sus compuestos neuroprotectores que ayudan a mejorar la función cognitiva.

Un estudio dado a conocer en la revista Neurochemical Research sugería que el extracto de este fruto seco tiene efectos protectores contra el estrés oxidativo y la muerte celular que ocurre por el Alzheimer, gracias a su contenido en ácido alfa-linolénico (ALA)

Ahora bien, ¿Qué cantidad de nueces comer? La recomendación sigue siendo de unos 30 gramos al día, un puñado o media taza (incluso para beneficiar al corazón).

Una investigación publicada en la revista 'Circulation', que pertenece a la American Heart Association, indicó que:

Comer un puñado de nueces todos los días es unan forma sencilla de promover la salud cardiovascular.

Este dato de los investigadores también puede interesarle:

"Muchas personas están preocupadas por el aumento de peso no deseado cuando incluyen nueces en sus dietas. Nuestro estudio encontró que las grasas saludables de las nueces no hicieron que los participantes aumentaran de peso".

Lo cierto es que, de acuerdo con el sitio especializado Eat This, Not That! las personas deberían comer mínimo 5 porciones de nueces a la semana para reducir el riesgo de Alzheimer, que se caracteriza por la pérdida de memoria.

¿Por qué los frutos secos son buenos para la memoria?

Si bien sabemos que los frutos secos son altamente nutritivos ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué relacionan estos alimentos con el cerebro y la memoria?

Investigadores de la Universidad de Loma Linda University Health, Estados Unidos, lo explicaron en un estudio.

De acuerdo con los expertos, los frutos secos permiten que las ondas cerebrales se alimenten con los nutrientes y beneficios que ofrecen para mejorar la memoria.

Específicamente, lo comprobaron con las almendras, cacahuates, pistachos y nueces.

Estos alimentos aumentaban la longitud de las ondas cerebrales e incrementaban la producción de ondas Delta y ondas Gamma.

Este efecto se traduce en un mejoramiento en los procesos cognitivos, en la memoria y en el estado de ánimo, dijeron los investigadores.

Por su parte, el doctor Drew Ramsey, autor del libro Eat to Beat Depression and Anxiety, dice lo siguiente en un artículo publicado en The New York Times sobre los mejores alimentos para el cerebro:

"Los frutos secos y las semillas, como los anacardos, las almendras, las nueces y las semillas de calabaza, son un buen tentempié, pero también pueden añadirse a los platos salteados y a las ensaladas".

Y agrega:

Las mantequillas de frutos secos también cuentan.

Recuerde que debe de ingerir cada alimento guiado por la mano de un especialista que diagnostique lo mejor para su cuerpo y su salud.