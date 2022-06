Estos hábitos te están acercando al cáncer de próstata

Mucha carne roja

Algunos estudios siguieren que comer grandes cantidades de carne roja puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata.

Gethin Williams, MD, Ph.D, lo explica en el sitio especializado Eat This, Not That:

"Se cree que esto se debe a los altos niveles de grasas saturadas y colesterol que se encuentran. Estos causan inflamación que promueve el cáncer. La carne roja bien cocida contiene aminas heterocíclicas (HCA). Estos carcinógenos específicos que se encuentran en la carne cocida pueden provocar cáncer de próstata".

Otros alimentos dañinos

Aunque no está muy clara la relación entre la alimentación y el cáncer de próstata, la Sociedad Americana del Cáncer dice:

Los hombres que consumen muchos productos lácteos parecen tener una probabilidad ligeramente mayor de desarrollar cáncer de próstata. Los hombres que consumen muchos productos lácteos parecen tener una probabilidad ligeramente mayor de desarrollar cáncer de próstata.

En ese sentido, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Loma Linda Health sugiere que los hombres con un mayor consumo de alimentos lácteos, especialmente la leche, se enfrentan a un riesgo significativamente mayor de cáncer de próstata.

Tabaquismo

También, la Sociedad Americana del Cáncer considera el tabaquismo como un posible factor de riesgo de cáncer de próstata.

"Algunas investigaciones han vinculado el fumar con un posible aumento pequeño en el riesgo de morir a causa de cáncer de próstata, aunque este hallazgo necesita ser confirmado por otros estudios", indica.

Falta de ejercicio

Evitar el sedentarismo podría ayudar a prevenir el cáncer de próstata y otras enfermedades de la próstata.

Además, la Clínica Mayo recomienda hacer ejercicios la mayoría de los días de la semana para prevenir el cáncer de próstata.

"El ejercicio mejora el estado de salud en general, te ayuda a mantener el peso y mejora tu estado de ánimo. Trata de hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana. Si nunca has hecho ejercicio, comienza despacio y aumenta gradualmente el tiempo de actividad física cada día", indica.

Beber demasiado alcohol

Una investigación publicada en la revista BMC Cancer mostró una relación directa entre el nivel de consumo de alcohol y el riesgo de contraer cáncer de próstata.

Además, el médico Gethin Williams dijo a Eat This, Not That, que "beber cantidades excesivas de alcohol puede dañar el ADN de las células, lo que puede conducir al desarrollo de células cancerosas".

Exposición a sustancias químicas

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, cierta evidencia indica que los bomberos pueden estar expuestos a sustancias químicas que pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de próstata.

