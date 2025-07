Este truco para dormir mejor estaba delante de nuestras narices y ahora estudio lo revela

“Las asociaciones temporales y los resultados objetivamente medidos de este estudio representan pasos cruciales para llenar un vacío en el conocimiento de salud pública”, destacó.

Frutas y verduras En las frutas y verduras podría estar el secreto para dormir mejor.

Coma verduras y frutas para dormir mejor

En el estudio participaron adultos jóvenes sanos quienes informaron su consumo diario de alimentos mediante una aplicación.

Los voluntarios también utilizaron un monitor de muñeca que ayudó a los investigadores a medir de manera objetiva los patrones de sueño de los jóvenes.

En concreto, los científicos analizaron la "fragmentación del sueño", que se refiere a las interrupciones frecuentes y breves del sueño durante la noche.

Los resultados del estudio mostraron que, los participantes que comían más frutas y verduras durante el día tendían a tener un sueño más profundo e ininterrumpido esa misma noche, detalla la Universidad de Medicina de Chicago.

Los investigadores observaron lo mismo en quienes consumían más carbohidratos saludables, como los cereales integrales.

Esto hizo que los científicos estimaran que, comer cinco tazas de frutas y verduras a diario, como lo recomiendan expertos en salud, podría traducirse en una mejora del 16 % en la calidad del sueño, en comparación con quienes no lo hacen.

“El 16 % es una diferencia muy significativa”, dijo Tasali. “Es notable que se haya podido observar un cambio tan significativo en menos de 24 horas”.

Por su parte, la Dra. Marie-Pierre St-Onge, coautora principal y directora del Centro de Excelencia para la Investigación del Sueño el Circadiano en Columbia dijo: “Pequeños cambios pueden influir en el sueño. Eso es empoderador: descansar mejor está en tus manos”.

El estudio fue publicado en Sleep Health: The Journal of the National Sleep Foundation en junio de 2025.

------------

Más noticias en Urgente24

¿Qué sucede con el colesterol cuando comes cúrcuma?

Las 3 vitaminas que sí o sí necesitas en invierno y por qué

Increíble la cantidad de vitamina C que tienen estos 6 alimentos (y no son cítricos)

¿Qué ocurre con tu presión arterial cuando tomas té verde?

El consejo número 1 para un intestino sano, según gastroenteróloga