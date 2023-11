Esta bebida caliente quema grasa abdominal mientras duermes

Presión arterial alta

Cantidad poco saludable de grasa en la sangre

Apnea del sueño

Enfermedades cardíacas

Nivel elevado de glucosa en la sangre y diabetes

Determinados tipos de cáncer

Accidente cerebrovascular

Hígado graso

Muerte prematura por cualquier causa

¿Cómo quitar la grasa del abdomen naturalmente?

Tomando en cuenta lo anterior, uno de los cambios más importantes para reducir la grasa del abdomen es seguir una alimentación saludable, además de hacer ejercicio físico de manera frecuente.

Es posible que entre los alimentos que se deben incluir en la dieta para eliminar la grasa abdominal figure el té oolong, una bebida que se ha consumido durante siglos, y que también es conocida como té azul o té de la longevidad.

El té oolong proviene de las mismas hojas donde se encuentra el té verde y el negro. Pero hay una diferencia.

Este té se crea cuando las hojas de la Camellia sinensis se marchitan al sol y se magullan hasta conseguir una oxidación parcial.

Esta infusión es muy valorada por sus numerosas propiedades, aunque no se consume tanto como otros tipos de té. Healthline dice que representa "solo alrededor del 2 % del té que se produce y consume en todo el mundo, pero vale la pena descubrirlo".

¿Qué se debe comer para perder grasa abdominal?

El té oolong es considerado por algunos como un té efectivo para perder grasa abdominal.

El sitio especializado Eat This, Not That (ETNT) lo ubica entre los tés que contienen antioxidantes y compuestos poderosos relacionados con la quema de grasa en el abdomen.

"Las investigaciones muestran que el té oolong también contiene polifenoles relacionados con un metabolismo más rápido y una reducción de la grasa abdominal", indican.

El medio hace referencia a un estudio en animales que demostró que los polifenoles del té verde, negro y oolong podían ayudar a reducir el tejido adiposo visceral.

El estudio fue publicado en The Journal of Nutrition.

Los autores del estudio concluyeron que, "los extractos de polifenoles del té (té verde, el té negro y el té oolong) indujeron pérdida de peso y efectos antiinflamatorios y angiogénicos".

Asimismo, ETNT hace referencia a otro estudio que mostró que el té oolong redujo la grasa abdominal incluso mientras los voluntarios estaban durmiendo.

"Un estudio de 2020 de la Universidad de Tsukuba incluso encontró que el té oolong aumentaba la descomposición de la grasa en alrededor de un 20% y continuaba haciéndolo mientras los participantes dormían", reseñan.

Otros tipos de té que sugiere ETNT para quemar grasa abdominal son: té verde, té negro, té blanco y té pu erh.

¿Para qué sirve el té oolong?

He aquí otros potenciales beneficios del té oolong:

Es una fuente de nutrientes

Es rico en antioxidantes

Ayuda a prevenir la diabetes

Es bueno para la salud del corazón

Ayuda a reducir el colesterol

Apoya el funcionamiento del cerebro

Podría tener efectos anticancerígenos

Calma el estómago

Promueve la salud de los huesos

