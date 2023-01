Esta bebida caliente le ayudará a perder grasa abdominal

Al respecto, Rachel Dyckman, MS, RDN, CDN, y fundadora de Rachel Dyckman Nutrition LLC, dijo al sitio especializado Eat This, Not That:

No obstante, pese a las propiedades de estos componentes del té verde, la especialista advierte:

"Solo porque bebas mucho té verde, no significa que se vaya a derretir mágicamente toda la grasa de su vientre. Sin embargo, ciertamente puede ayudar un poco".

¿Cómo quemar grasa abdominal?

En ese sentido, numerosas investigaciones han demostrado que el té verde produce una disminución en la grasa corporal, gracias a que estimula el metabolismo.

El sitio especializado Cuerpomente lo dice:

"Los compuestos del té verde estimulan el metabolismo (un 17% más) y favorecen que las grasas se transforme en calorías. Por eso el té verde suele estar presente en los productos comerciales para quemar grasas y adelgazar".

Un estudio publicado en el Journal of Functional Foods lo demuestra.

Los investigadores evaluaron los efectos del té verde enriquecido con catequinas en adultos chinos con una alta proporción de grasa visceral abdominal.

Para ello, le asignaron aleatoriamente a 118 participantes una bebida que contenía catequinas y cafeína, o una bebida de control durante 12 semanas.

Luego de ese tiempo, los investigadores hallaron que las personas que bebieron té verde que contenía catequinas y cafeína perdieron una cantidad significativa de grasa visceral.

Específicamente, el estudio apunta lo siguiente:

El área de grasa visceral promedio, el peso corporal y la grasa corporal se redujeron significativamente con el tratamiento con té verde enriquecido con catequina, pero estos efectos no se observaron en el grupo de control con análisis de conjuntos por protocolo.

enriquecido con catequina, pero estos efectos no se observaron en el grupo de control con análisis de conjuntos por protocolo. La disminución en la semana 12 en el área de grasa visceral en el grupo de catequina fue mayor que en el grupo de control.

que en el grupo de control. El consumo de la bebida de té verde enriquecida con catequinas durante 12 semanas indujo la pérdida de grasa visceral en adultos chinos con una alta proporción de grasa visceral abdominal.

Claro está, el té verde no actuará por sí solo; debe ir acompañado por hábitos saludables, una alimentación sana y ejercicio físico.

¿Qué hace el té verde?

El té verde se considera la bebida más saludable del planeta y hay varias razones para serlo, según la ciencia:

Mejora el rendimiento físico

Ayuda a reducir la grasa a corto plazo

a corto plazo Podría disminuir riesgo de cáncer

Ayuda a matar bacterias

Contribuye a la salud dental

Disminuye el riesgo de diabetes

Disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular

Puede ayudar a perder peso

Disminuye el riesgo de Alzheimer y Parkinson

y Ayuda a mejorar la memoria

De cualquier manera, consulte con un médico antes de incorporar el té verde en la dieta.

