Día Mundial del Maní: ¿Es bueno comerlo todos los días?

Tiene más proteínas que cualquier otra semilla

Contiene más de 30 vitaminas

Son una buena fuente de fibra

Tiene grasas insaturadas y Omega 3

Es rico en potasio, fibras y minerales como el magnesio y el fósforo.

Tiene vitamina E y un efecto antioxidante

El maní es un gran aliado para fortalecer el sistema inmunológico, prevenir enfermedades cardiovasculares, reducir el colesterol malo (LDL) y aumentar el bueno (HDL)

¿Qué cantidad de maní se puede comer por día?

Un estudio reciente, publicado en la American Heart Association, nos acerca a la respuesta.

El estudio encontró que las personas que comían de cuatro a cinco maníes al día tenían:

20% menos de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular relacionado con un coágulo de sangre

16% menos de riesgo de sufrir cualquier tipo de accidente cerebrovascular.

13% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular, que incluye tanto derrames cerebrales como enfermedades cardíacas.

Los resultados fueron los mismos para hombres y mujeres.

Finalmente, la American Heart Association recomienda comer esa cantidad de maní a diario: de cuatro a cinco maníes. ¿Un truco para no excederse? Mida sus porciones con anticipación.

¿Qué produce comer maní? (Efectos secundarios)

Si bien, el maní es muy beneficioso para el organismo, también tiene su lado oscuro.

Victoria Glass, médico dietista del Instituto Farr dijo al medio especializado Eat This, Not That! que el maní puede afectar la salud del hígado.

Según la especialista, los cacahuetes están expuestos a la aflatoxina, que es un hongo asociado con el cáncer de hígado.

La aflatoxina es un tipo de toxinas producidas por ciertos hongos en cultivos agrícolas como el maní o cacahuate. Aunque, es más probable que éstos estén expuestos a la toxina cuando son producidos en África y Asia, según National Peanut Board, indica el medio.

Glass también explica que el maní "puede causar reacciones alérgicas graves en algunas personas".

Adicionalmente, el maní contiene una sustancia vegetal natural llamada ácido fítico, que actúa como un antinutriente en el cuerpo.