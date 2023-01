Cuota alimentaria: 64% de mujeres dice que ex parejas no cumplen

La cuota alimentaria es un importe que debe pagar el padre que no convive con sus hijos, por divorcio o separación, para contribuir con los gastos de los menores. Esto suele incluir otros gastos aparte de la alimentación. Sin embargo, hay un gran porcentaje que incumple: el 64% de las mujeres dijeron que sus ex parejas no cumplen con la responsabilidad del pago de la cuota alimentaria, según encuesta.