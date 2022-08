Colesterol: Señales de que puede tener placa en sus arterias

En ese sentido, cuando la placa se acumula, provoca un estrechamiento de las arterias. Eso reduce el suministro de sangre con alto contenido de oxígeno a los tejidos de los órganos vitales del cuerpo, explica el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y la Sangre.

¿Cuáles son los síntomas de las arterias tapadas?

La ateroesclerosis generalmente no causa síntomas al principio.

Los expertos en salud dicen que esta afección suele desencadenar síntomas ya cuando una arteria se estrecha demasiado o por completo. O cuando el flujo sanguíneo a una parte del cuerpo se vuelve lento o se bloquea.

Incluso, mucha gente no sabe que tiene placa en las arterias hasta que ocurre una emergencia médica. Por eso, es importante estar atentos a los siguientes síntomas:

Dolor en el pecho

Puedes tener dolor en el pecho o angina de pecho.

Y es que, si las arterias que irrigan al corazón se estrechan, el flujo sanguíneo puede disminuir o detenerse. Esto puede causar dolor torácico (angina estable), dice MedlinePlus, el servicio de Información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

La angina se debe a la mala circulación a través de los vasos sanguíneos en el corazón.

Dificultad para respirar

La dificultad para respirar es otro de los síntomas de arterias obstruidas.

Daniel Berman, MD, Director de imágenes cardíacas en el Centro Médico Cedars-Sinai, explica para el sito Eat This, Not That:

"Los pacientes a menudo no interpretan la dificultad para respirar como un síntoma grave, pero particularmente en pacientes que tienen factores de riesgo cardíaco y en pacientes sin enfermedad pulmonar, puede ser el único signo de la presencia de una enfermedad arterial coronaria grave que puede necesitar tratamiento".

Dolor al caminar

El dolor en las piernas es otro de los síntomas para estar atentos.

Según Clínica Mayo, si tienes ateroesclerosis en las arterias de los brazos y las piernas, puedes tener síntomas de enfermedad arterial periférica, como dolor en las piernas cuando caminas (claudicación) o disminución de la presión arterial en una extremidad afectada.

Otros síntomas

Si tienes ateroesclerosis en las arterias que conducen al cerebro, la Clínica Mayo detalla que puedes sufrir entumecimiento o debilidad repentinos en los brazos o las piernas, dificultad para hablar o balbuceo, pérdida temporal de la visión en un ojo o caída de los músculos de la cara.

Estos últimos pueden ser síntomas de un accidente isquémico transitorio y debe tratarse médicamente.

