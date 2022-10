Alzheimer: Cuidado con este síntoma desapercibido

Otras instituciones, de igual manera, hablan al respecto.

El Instituto Europeo del Sueño, por ejemplo, se refiere al vínculo entre la falta de sueño y las primeras etapas del Alzheimer.

"Las investigaciones científicas demuestran que mientras el insomnio está asociado al riesgo de desarrollar Alzheimer, las primeras fases de la enfermedad propicia la aparición de algunos trastornos del sueño".

Ahora también, un estudio del Barcelonaβeta Brain Research Center de la Fundación Pasqual Maragall, halló que "la mala calidad del sueño podría ser un factor de riesgo para desarrollar Alzheimer o podría ser un primer síntoma de la enfermedad", reseña el sitio de la Fundación Pasqual Maragall. Veamos más.

Falta de sueño y Alzheimer: El estudio

En concreto, los investigadores hallaron que, las personas con insomnio presentan cambios en la estructura cerebral similares a los que se producen en etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer.

Para llegar a esta conclusión, se hizo un estudio con más de 1.600 personas, que tenían entre 45 y 75 años, y forman parte del Estudio Alfa, impulsado por “la Caixa”.

Todos los participantes estaban sin síntomas cognitivos y, en su mayoría, tenían antecedentes familiares de Alzheimer.

Según la Fundación Pasqual Maragall, los investigadores analizaron el rendimiento cognitivo de los voluntarios, algunos con insomnio y otros no.

"En las resonancias magnéticas cerebrales realizadas a los participantes se encontraron diferencias significativas en la estructura cerebral entre los que padecían insomnio y los que no", indican.

Por ejemplo -dicen- los afectados de insomnio tenían menor volumen en algunas regiones cerebrales, como el precúneo o el córtex cingulado posterior, que son zonas que se ven afectadas en la etapa temprana de la enfermedad.

No obstante, aclaran que "esto no significa que todas las personas con insomnio vayan a desarrollar la enfermedad, si no que el insomnio puede ser un factor de riesgo más".

También creen que podría ser que el Alzheimer provoque alteraciones en la calidad del sueño en fases tempranas de la enfermedad, en las que aún no se evidencian manifestaciones cognitivas. Pero, hacen falta más estudios.

El estudio fue publicado en la revista Alzheimer's Research and Therapy.

Alzheimer: Síntomas

Ahora bien, el Alzheimer también va acompañado por otros síntomas según la Asociación de Alzheimer:

Cambios en la memoria

Desafíos en la planificación o resolución de problemas

Dificultad para completar tareas familiares

Confusión con el tiempo o el lugar

Problemas para comprender las imágenes visuales y las relaciones espaciales

Nuevos problemas con las palabras al hablar o escribir

Extraviar cosas y perder la capacidad de volver sobre los pasos

Disminución o juicio pobre

Retiro del trabajo o actividades sociales

Cambios en el estado de ánimo y la personalidad

Si usted nota cualquiera de estos signos o síntomas de Alzheimer, consulte a un médico.

