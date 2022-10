Después del desafío de 10 días, 37 participantes completaron una encuesta detallando sus experiencias y si sus hábitos alimenticios habían cambiado:

El 86% dijo que confiaban en que cambiarían sus hábitos alimenticios en el futuro.

El 84% dijo que comería una variedad más amplia de alimentos y el 46% dijo que comería más fibra.

El 62% dijo que planeaba preparar alimentos la noche anterior para mejorar sus hábitos alimenticios.

7 trucos

Observar y documentar las sensaciones después de comer para fomentar la conexión entre el cuerpo y el cerebro conforma el primer pilar del programa. En total, son siete:

1- Aprender a observar: Notar las conexiones entre lo que se come y las sensaciones posteriores. “Nuestros cuerpos tienen mucho que decirnos si nos tomamos el tiempo para escuchar. Aprender a hacer conexiones entre cómo los alimentos afectan nuestros cuerpos y cerebros es un paso importante para vivir una vida más saludable. Es importante reducir la velocidad y notar señales sutiles de que los alimentos que comemos pueden o no satisfacer nuestras necesidades y nuestra salud", explica la web de Eating for Your Health.

2- Individualidad biológica: Cada cuerpo, cerebro y biología son únicos. Aprender qué alimentos y formas de comer son mejores para cada uno es la segunda clave. Factores como la microbiota intestinal, la genética, las exposiciones ambientales, el estilo de vida y el estado nutricional afectan la digestión, por lo que no se recomienda hacer suposiciones sobre qué alimento o dieta es adecuado para todos, sino que estilo de alimentación es más adecuado para cada individuo.

3- Desarrollar el gusto por lo saludable: Adquirir nuevas papilas gustativas requiere un plan y apoyo. “El desarrollo del paladar es el proceso de adquirir el deseo de comer alimentos integrales y saludables y disminuir el control que los alimentos procesados pueden tener sobre sus preferencias gustativas”, explica Eating for Your Health.

4- Apoyo: Ser parte de una comunidad, hacer conexiones, dar y recibir apoyo es el cuarto pilar.

5- Buscar atención profesional: La atención médica que reconoce todos estos valores para mejorar la salud es una parte ineludible, así como el conocimiento de la ciencia y la investigación más reciente.

6- Reducción del daño nutricional: "La reducción del daño nutricional describe el proceso de aumentar los alimentos que respaldan SU salud y reducir los alimentos que no lo hacen […] Se necesita tiempo para determinar qué alimentos funcionan mejor para usted”, explica Eating for Your Health.

7- No juzgar: La mayoría de las personas aprenden mejor cuando se sienten cómodas y cuando los contratiempos, así como los éxitos, se consideran parte del proceso. “Después de todo, todos somos humanos, completos con contratiempos menores y momentos en los que nos desviamos, y es por eso que creemos que una zona de no juicio es tan importante”, advierte la web del programa.

