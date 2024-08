Infobae sustituye a Clarín como 'voz del estadio' en el caso Fabiola

El 'caso Fabiola' le concedió contenido de gran impacto al gobierno de Javier Milei para que no se hable del dinero que no alcanza y del empleo muy escaso sino de la violencia de Alberto Fernández hacia su ahora ex mujer, y de sus eventuales 'amigas'. El caso de Tamara Pettinato tuvo un capítulo 1, y ahora un capítulo 2. Esto es clave informarlo antes de ir a Infobae / Clarín.