Martín Demichelis insultado: Incidentes y un contrato que se hace muy largo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1816283147421602058&partner=&hide_thread=false "TRANSPIREN LA CAMISETA. CAMINARON TODO EL PARTIDO" Demichelis y sus jugadores, insultados en Mendoza tras la derrota vs. Godoy Cruz. pic.twitter.com/xargsxNdNd — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2024

Por consiguiente, los simpatizantes “neutrales” del “Millonario” que se encontraban en el Estadio Islas Malvinas de Mendoza explotaron contra el equipo por el rendimiento. “Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”, les cantaron a los futbolistas.

Este cántico se escuchó en dos oportunidades, junto con el de “movete, River movete”, que suelen cantar los hinchas cuando el equipo está falto de respuestas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1816270322301071661&partner=&hide_thread=false Los hinchas de River hicieron sonar la más maravillosa música en Mendoza: pic.twitter.com/SQlCJtrwky — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) July 25, 2024

Los periodistas deportivos ‘piden la cabeza’ de Martín Demichelis

A causa del nuevo traspié de Demichelis, un grupo de periodistas deportivos pidió “su cabeza” por el mal presente del equipo riverplatense a través de distintos mensajes publicados en la red social X (Ex Twitter).

De ahí, Pablo Gravellone, periodista de TN Deportivo y El Trece apuntó: “Demichelis le está haciendo mal a River al no renunciar. Se está generando un clima muy tenso y hostil que no le sirve a nadie. También le cabe a la dirigencia que mantiene al DT contra la voluntad de los socios y los hinchas. Hay veces que lo más sano es barajar y dar de nuevo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gravep/status/1816434640367812995&partner=&hide_thread=false Demichelis le está haciendo mal a River al no renunciar. Se está generando un clima muy tenso y hostil que no le sirve a nadie. También le cabe a la dirigencia que mantiene al DT contra la voluntad de los socios y los hinchas. Hay veces que lo más sano es barajar y dar de nuevo. — Pablo Gravellone (@gravep) July 25, 2024

Incluso, la cuenta de X Sudanalytics publicó: “MARTÍN DEMICHELIS está evaluando RENUNCIAR como DT de River. Vía @HernanSCastillo-@DamianAvillagra”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1816301104839496041&partner=&hide_thread=false MARTÍN DEMICHELIS está evaluando RENUNCIAR como DT de River.



Vía @HernanSCastillo - @DamianAvillagra. pic.twitter.com/JVjfW0gejv — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 25, 2024

Por lo tanto, el periodista Hernán Castillo fue mucho más directo contra Demichelis: “Papelón absoluto. Con el último perdió River. El ciclo está cumplido hace rato. No entiendo qué no ven los dirigentes de River. El entrenador no les llega a los jugadores y ya lo expliqué muchas veces. No hay excusas. Papelón”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/HernanSCastillo/status/1816269600994078733&partner=&hide_thread=false Papelón absoluto. Con el último perdió River. El ciclo está cumplido hace rato. No entiendo qué no ven los dirigentes de River. El entrenador no les llega a los jugadores y ya lo expliqué muchas veces. No hay excusas. Papelón — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) July 25, 2024

Al rato, Hernán Castillo vaticinó: “El domingo el ‘muñeco muñeco’ será himno y gritó de guerra. La gente quiere q vuelva ya. Cómo resisten no llevarlo y seguir bancando a Demichelis? El actual dt está pensando en renunciar. Qué hará Gallardo ante el clamor popular?”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/HernanSCastillo/status/1816296077034717496&partner=&hide_thread=false El domingo el “muñeco muñeco” será himno y gritó de guerra. La gente quiere q vuelva ya. Cómo resisten no llevarlo y seguir bancando a Demichelis? El actual dt está pensando en renunciar. Qué hará Gallardo ante el clamor popular? — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) July 25, 2024

Martín Demichelis ¿Cuánto le queda en River?

En medio de este panorama complicadísimo, Martín Demichelis tiene contrato con River hasta diciembre de 2025 aunque la dirigencia está convencida de que podrá enderezar el rumbo del plantel profesional y por esto no rescindirá su vínculo con la institución de Núñez.

De esta manera, a Demichelis le quedarán, como mínimo, 17 meses más de contrato ya que la dirigencia le firmó su vínculo hasta el 10 de diciembre del 2025. En esta fecha se dará el cambio de dirigencia tras las elecciones del próximo año.

Las estadísticas de Martín Demichelis en River

A lo largo de su año y medio en el Millonario, Martín Demichelis dirigió un total de 85 partidos con 51 victorias, 18 empates y 17 derrotas en los cuales convirtió 153 goles a favor y recibió 77 tantos. Además, se coronó campeón de la LPF 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.

En el detalle de los partidos disputados como local y visitantes, Demichelis lleva 37 encuentros como visitante con 13 derrotas, 12 empates y 14 victorias mientras que de local arrasa con 31 victorias, 5 igualdades y solo dos 2 caídas.

Más notas de Golazo24

Sudamericana: Boca derrotó 1 a 0 a Independiente del Valle

Gastón Edul atendió a un periodista chileno que se burló de la derrota argentina

"Fue lamentable": el duro mensaje de Chiqui Tapia luego de Argentina-Marruecos

El Comité Olímpico Argentino, tras Argentina-Marruecos: "Insólita decisión"

AFA pide explicaciones a FIFA por el polémico final de Argentina vs. Marruecos

La Selección sub 23 y sus chances de pasar a cuartos de final