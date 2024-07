La Selección sub 23 y sus chances de pasar a cuartos de final

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Hachita/status/1816130663478972763&partner=&hide_thread=false Esto es demencial



Tiraron botellazos, vasos, invadieron el campo de juego y tiraron bombas de estruendo al banco argentino. El partido no terminó



Pero los malos de la película son los sudacaspic.twitter.com/DNoUVfGlBL — Ariel Hachita Ludueña (@Hachita) July 24, 2024

Próximos partidos de la sub 23

La Selección Argentina sub 23 recibió un golpe duro con la derrota ante Marruecos y tiene dos partidos más para revertir esta situación. El primero de los encuentros, será vs Iraq, el próximo sábado 27 de julio a las 10 AM de Argentina.