Todo confirmado sobre los partidos de la Selección Argentina antes de la Copa América

Los amistosos de la Selección Argentina no son ni de cerca ante los rivales con mayor jerarquía a nivel internacional. Guatemala es una Selección que no logró hacer un buen papel en la Liga de Naciones de Concacaf y por lo tanto no consiguió acceso como invitado para la Copa América. Por su parte, Ecuador, sería el rival más lógico en cuanto a los amistosos de la era Claudio Tapia ya que es una prueba sensata de cara a la competencia internacional.