Ricardo Centurión dijo que quiere volver a jugar

Luego Rosseto citó lo que Centurión le había dicho horas antes: “Tordi, te voy a decir la verdad. No me porté como te portas vos, pero no es que hice demasiados desastres”, y continuó “‘Qué querés que te diga, el presidente y el técnico conmigo se portaron impecables y yo no es que reclamo otra chance, porque capaz pueden decir que la desaproveché, pero hoy tengo ganas de vuelta, y estoy bien’”.