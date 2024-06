Sergio Romero reveló que Riquelme les recordó: "Tenemos que entender que somos Boca"

SERGIOROMEROREVELOQUERIQUELMELESRECORDOTENEMOSQUEENTENDERQUESOMOSBOCAFOTO1.jpg Sergio Romero reveló detalles de la charla que tuvo el plantel con Juan Román Riquelme en la que les recordó: “Tenemos que entender que somos Boca”.

Sergio Romero brindó detalles de la charla con Riquelme

“Nosotros somos conscientes y yo lo dije ni bien pasó el partido de Platense. A nosotros lo que más nos está costando son los partidos de visitante, esos que sabes que van a ser luchados como nos pasó con Atlético Tucumán que no iba a ser un partido sencillo. Hoy el fútbol no se gana con los colores o el escudo, si no competís tenés mucho por perder y más en este club”, comenzó el arquero en una entrevista con el Canal de Boca.