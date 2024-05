Ricardo Caruso Lombardi pegó el portazo en Miramar Misiones tras insultar a un árbitro

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Buysan/status/1792875143611531636&partner=&hide_thread=false El arrepentimiento de Caruso Lombardi sobre sus dichos al árbitro en el duelo de ayer ante Liverpool:



"Nunca pensé que había dicho eso, cuando lo vi me dio vergüenza".



DFSHAUY @DSportsUY.pic.twitter.com/JEdhROHPog — BUYSAN (@Buysan) May 21, 2024

¿Cuál fue el episodio que disparó la bronca de Ricardo Caruso Lombardi?

A los 94 minutos del encuentro, cuando la victoria de Liverpool estaba por concretarse, Guzmán Pereira le dio un codazo a Matías Ocampo en una pelota dividida y el referí le mostró la segunda tarjeta amarilla. Miramar Misiones quedaba así con nueve jugadores, tras haber sufrido la expulsión de Matías Aguirregaray a los 12’ del segundo tiempo. Fue en ese momento que Caruso Lombardi explotó: “Ni foul fue, ni foul fue. Ah, te van a aplaudir, te van a aplaudir. Mirá el VAR”, le reclamó a Fretes, quien sin dudar le mostró también la tarjeta roja al polémico técnico.

RICARDOCARUSOLOMBARDIPEGOELPORTAZOENMIRAMARMISIONESTRASINSULTARAUNARBITROFOTO2.jpg Ricardo Caruso Lombardi presentó su renuncia en el mediodía de este martes (21/05) a Miramar Misiones tras la caída ante Liverpool 2-1 e insultar al árbitro.

El fuerte repudio a las expresiones de Ricardo Caruso Lombardi

Esta escena lamentable provocó el repudio de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol, quien a través de un comunicado repudió el hecho: “La Audaf considera absolutamente inaceptable cualquier manifestación de racismo u otras formas de violencia”.

A su vez, el encargado de la contratación del argentino en Miramar Misiones aseguró que “no me representa ni me siento identificado con lo que dijo ayer Caruso Lombardi”.

Edgardo Lasalvia, asesor de la SAD que maneja al club uruguayo, agregó en Carve Deportiva que “veo a Miramar más preocupado por lo que cobran los jueces que en ganar”.

¿Qué hizo Ricardo Caruso Lombardi tras los exabruptos?

El entrenador reconoció su error y pidió disculpas públicas. Lo hizo a través de su cuenta de X (ex twitter).

“En el día de hoy tuve un exabrupto en el final del partido con el juez Javier Ferez, le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden, más allá del enojo me siento avergonzado, por estar con las pulsaciones a mil no debo actuar de esa manera”, publicó en sus redes sociales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LombaCaruso/status/1792697813685727370?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1792697813685727370%7Ctwgr%5E3b5bea807af8217cde35d94e3176d6d8c5788400%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2Fla-jornada-esta-aqui%2F77336%2Fricardo-caruso-lombardi-los-ecos-de-otra-jornada-de-furia&partner=&hide_thread=false En el día de hoy tuve un exabrupto en el final del partido con el juez Javier Ferez ,le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden , más allá del enojo me siento avergonzado , por estar con las pulsaciones a mil no debo actuar de esa manera. — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) May 20, 2024

Las polémicas de Ricardo Caruso Lombardi en el fútbol uruguayo

No es la primera vez que el entrenador argentino protagoniza un episodio que da de qué hablar en su nuevo equipo, el cual ascendió a primera división la pasada temporada. En la derrota ante Nacional por 2 a 1 en la octava fecha, en el segundo partido de Caruso Lombardi en el cargo, estalló contra el árbitro Hernán Heras y contra el VAR: “Es imposible que haya cobrado offside en el segundo gol nuestro. Parecía que no lo quería cobrar. No es que hubo una equivocación; está como 30 centímetros habilitado, es clarísimo. Salvo que hagan las líneas como en Argentina, que las hacen curvas...”. Y luego fue más allá: “Están viendo las imágenes y ven que no es offside. No me vengan con el VAR, yo sé que el VAR es trucho”.

Federico Beligoy le respondió a Ricardo Caruso Lombardi y se la pudrió con un picante comentario: “Un bocón”

Federico Beligoy sumó un nuevo capítulo a su pelea con Ricardo Caruso Lombardi en una entrevista ya que cruzó al experimentado entrenador con un comentario polémico. Luego de que el ex-DT de Argentinos Juniors ataque al dirigente de la Asociación Argentina de Árbitros, este último no dudó y le respondió de manera picante. Por supuesto, rápidamente los dichos del exárbitro del fútbol argentino se viralizaron en las redes sociales.

Según contó al programa en el cual trabaja, en TN Deportivo, Caruso Lombardi aseguró: “Me tuvieron que separar, y no reaccioné porque conté hasta diez porque soy muy agradecido, por respeto a la gente del balneario” y, además, agregó: “En el hotel lo invité y no vino porque la verdad es un maleducado. Está enojado por lo que hablamos nosotros de él y de los árbitros”. Ahora el turno fue para Beligoy, quien en una charla con Radio Mitre contó su versión de los hechos.

“Caruso Lombardi es un bocón, lo encaré y se puso blanco. Pobrecito, es un pajarito pasado de moda. No me puedo pelear con él porque habría desventaja”, esbozó el mandamás de la Asociación Argentina de Árbitros y encendió nuevamente la polémica con el estratega que se desempeñó tanto en el “Bicho” de La Paternal como en otros clubes de nuestro país. Por supuesto, lo sucedido entre ambos quedó nuevamente lejos del verde césped y no pasó desapercibido.

Ricardo Caruso Lombardi

Como futbolista, Ricardo Caruso Lombardi no jugó en clubes rimbombantes pero como entrenador, si bien también se hizo de abajo, logró llegar a clubes de prestigio que estaban pasando por un mal momento.

Siempre con su nombre en el centro de la polémica, dirigió una cantidad importante de clubes, todos en Argentina y salvó del descenso a muchos de ellos. Racing Club y San Lorenzo, entre otros, son equipos que fueron tocados por la varita del gran salvador serial.

Su último paso como entrenador, fue en Belgrano de Córdoba y finalizó en 2021. Luego se dedicó a trabajar en televisión y tres años después, vuelve a dirigir de forma profesional.

En marzo de 2023 atravesó un problema de salud que derivó en una operación y por ende alejarse de las canchas. Luego de varios idas y vueltas y con la posibilidad de que se convirtiera en manager, Caruso vuelve a jugarse los porotos en el fútbol uruguayo. Será su primer destino internacional en su extensa carrera.

Tras ser designado como nuevo entrenador de Miramar Misiones, habló de una conversación que tuvo con Daniel Passarella, quien supo ser presidente de River en la época de su descenso en 2011: “No me llamó para tantearme”.

