Dictadura en Uruguay: el pedido de Luis Suárez, un compromiso del mundo fútbol

Fútbol y política: Uruguay es un ejemplo

image.png Marcha del Silencio, el domingo pasado (El Observador)

El escaso involucramiento del fútbol nacional en un tema así es una expresión de esas dificultades. Cuando se dice fútbol nacional, la referencia es a los futbolistas particularmente. Entidades como la AFA o los clubes de fútbol suelen manifestarse con consignas propias de la fecha, pero no así sus intérpretes. Al menos, no tanto. Casos como los de Lisandro Martínez (actualmente en el Manchester United), que sí elije utilizar su figura pública para conmemorar el 24 de marzo, son muy puntuales. No abundan.