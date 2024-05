Teléfono Román, ¿Súper Mario a Boca?

La postura de Boca

En un pasado no muy lejano (antes que el italiano llegara a Turquía), el jugador fue ofrecido a Boca y Juan Román Riquelme habría sido quien le bajó el pulgar, ¿motivos?, no se saben, quizás los conflictos extra-futbolísticos que arrastra el ex jugador del City. Entonces teniendo en cuenta esa respuesta, a pesar de la trayectoria del centro delantero, la postura de Boca seguiría siendo un “NO”.