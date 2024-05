Casemiro es una de las grandes ausencias de Brasil y se defiende de las críticas

A decir verdad, las valoraciones negativas al brasileño son parte de un reproche general que vienen recibiendo los Red Devils por una inestable situación futbolística. El andar errático de los dirigidos por Ten Hag no le han impedido llegar a la final de la FA Cup (que jugará a fines de mayo frente al Manchester City), pero es cierto que el estilo tampoco termina de convencer. Además, tras la finalización de la Premier League el United ha quedado fuera de toda competencia europea, sin poder clasificar ni a la Champions League, ni la Europa League, ni Conference League.

image.png Casemiro y Ten Hag

Al respecto, el ex Real Madrid se defendió de esas críticas hacia él y todo su equipo: "Las críticas forman parte del juego y siempre he sido muy tranquilo con ellas. Cuando son críticas constructivas son bienvenidas", dijo en una entrevista para el medio británico Sky Sports.

"En el fútbol, cuando has estado diez años al máximo nivel, si bajas un poco el nivel las críticas van a venir, pero en el momento que me faltan al respeto, creo que no está bien. Ahí es cuando pierdo el respeto por esa gente", señaló Casemiro. "Las críticas han sido irrespetuosas, así que cuando se me falta al respeto me parece preocupante y no tengo por qué respetarlo", agregó.

Además, reflexionó: "La temporada pasada fui uno de los mejores fichajes de la Premier League, ¿ahora no valgo nada?".

"Al comienzo de la temporada me dieron el trofeo a mejor jugador del mes, los aficionados. Entonces sufrí una lesión importante, volví y me lesioné de nuevo. Ahora estoy jugando como central. Es difícil, hemos tenido lesiones, el entrenador no ha tenido a los 25 disponibles nunca. Para el club es muy difícil", sostuvo Casemiro.