Mateo Retegui: de Tigre a la Eurocopa, y el sueño frustrado de la Selección

Sin embargo, no sería tenido en cuenta en ningún momento por la institución Xeneize, que lo cedió a préstamo a Estudiantes, a Talleres y a Tigre. Fue en este último, en el club de Victoria, donde encontró su lugar. En el Matador logró dar el salto que tanto estaba buscando. Se volvió goleador del equipo, e incluso llegó a ser goleador del campeonato argentino.

La rompió en Tigre, cautivó a Italia

Roberto Mancini le abrió las puertas a Retegui cuando era DT de la selección italiana

Sus buenas actuaciones despertaron el interés de Europa. Pero no de un club, sino de una Selección. Italia, nada menos. La histórica y poderosa Italia. Roberto Mancini, en aquel entonces DT de la Azurra, veía en Mateo un goleador nato. "Es lo que vimos cuando lo seguimos. Todavía necesita tiempo, pero marca goles y es una cualidad importante", dijo el entrenador luego del triunfo de Italia ante Malta por las eliminatorias para la Eurocopa, en marzo de 2023, partido en el que el argentino marcó un gol. Tres días antes también había convertido, esa vez ante Inglaterra.

No fue el único elogio de Mancini hacia el delantero. También supo decir que le recordaba nada menos que a Gabriel Batistuta. "Es inteligente, educado, esperemos lo mejor. Es un delantero centro clásico, veo que muchos lo comparan con (Germán) Denis. Me recuerda más a Batistuta cuando llegó a Italia. Es joven, necesita adaptarse, pero no creo que tarde mucho”, señaló el italiano.

A las buenas sensaciones del entrenador, también se sumaron las de su compañero de selección, Marco Verratti. "Es un chico inteligente y educado, me causó buena impresión. Como dijo el entrenador, habrá que darle tiempo: sólo tuvo dos entrenamientos, pero físicamente ha causado una excelente impresión. Seguro que nos dará una gran mano", dijo el ex PSG tiempo atrás.

"No lo dudé un segundo"

Mateo Retegui agradecía la oportunidad y, mientras tanto, devolvía con goles. Para él se trataba de una chance única. Para él y, ciertamente, para todo el fútbol argentino. Un futbolista que logró saltar de Tigre a la Selección de Italia. Retegui logró romper el esquema que ubicaba a River y Boca como principales vidrieras hacia el exterior. Demostró que, en la actualidad, también hay otros caminos.

"Cuando conocí el interés de Roberto Mancini hablé con la familia y no dudé un segundo. Vestir una camiseta tan hermosa y con tanta historia, para mí es un honor", expresó el hijo del Chapa en su momento.

Retegui comenzó a vivir su sueño europeo todavía desde Victoria. Luego vino el salto a Genoa, en julio de 2023. Un paso importante, que el propio Mancini consideraba necesario para el crecimiento del argentino.

Scaloni: "No tiene sentido cortar una trayectoria"

Lionel Scaloni

Cambió un sueño por otro. La ilusión de defender la camiseta de la Azurra, diluía al mismo tiempo la de vestir la Albiceleste. De Argentina nunca lo llamaron, confesó Retegui. Lionel Scaloni admitió en una conferencia no estar del todo convencido en su convocatoria. "Cuando uno no está convencido y no cree que sea el momento, no tiene sentido cortar una trayectoria", decía el capitán del barco de la Mayor sobre no generarle falsas expectativas a Retegui. "A lo mejor después puede ser un gran jugador para la selección italiana. Nosotros no podemos decirle ´no vayas a Italia porque a lo mejor podés venir a la Argentina. ¿Y si después no viene? Yo después le corto la carrera. Nosotros hoy tenemos en ese puesto a chicos que creemos que están bien. Después en el futuro veré si le pegué o no le pegué", opinaba Scaloni.

Mientras tanto, el ex River, Boca, Estudiantes, Talleres y Tigre, sigue haciendo carrera. Menos mal que Scaloni no se la cortó: ahora viene el desafío de la Eurocopa.

