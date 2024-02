Lionel Messi no pateó en la tanda de penales e Inter Miami CF volvió a perder en un amistoso

Lionel Messi ingresó a los 60 minutos muy ovacionado y no solo eso, su equipo mejoró gracias a su presencia. Inter empezó a tener más la pelota aunque las claras siguieron siendo de los japoneses que para ese entonces empezaron a jugar de contra. La Pulga ingresó de armador y no tan cercano a pisar el área aunque tuvo su chance: arrancó por la derecha y finalizó cara a cara con el portero local, quien le negó el 1-0. El encuentro finalizó 0-0 en los 90 minutos y ganó Vissel Kobe por penales 4-3, en una definición en la que Messi no participó.