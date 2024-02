Gerardo Martino insistiría con lo mismo que no le viene funcionando vs Al Nassr

Callender; Yedlin, Avilés, Kryvtsov, Allen, Alba; Gressel, Busquets, Ruiz; Messi y Suárez.

Sin ir más lejos, son los mismos once que jugaron ante Al Hilal, por lo que se ve una intención de confiar en los mismos jugadores.

Temporada oficial para Inter Miami CF Y Lionel Messi

Hasta el momento son todos partidos amistosos para Las Garzas. Los partidos por los puntos, comenzarán el próximo 21/2 cuando enfrente a Real Salt Lake como local en la primera fecha de MLS. Previo a eso, tiene otros amistosos ante un combinado de Hong Kong, Vissel Kobe y Newell´s Old Boys (el equipo del cual es hincha Lionel Messi).

No es un año más para Inter, ya que también tiene Concachampions y deberá defender el título de la Leagues Cup. El 2023 rozó el fracaso y más allá de que este 2024 no haya tenido el mejor de los comienzos, todas las esperanzas están depositadas en que Inter Miami tendrá un buen año. Ahora, si no lo tiene...